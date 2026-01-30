5 álbumes del rock y el metal que cumplen 40 años en 2026: son producciones históricas

El rock y el metal son dos de los géneros más grandes de la industria musical. Grandes bandas pertenecientes a estos géneros han cumplido con la tarea de crear un legado inigualable a lo largo de la historia.

Muchas bandas han sido capaces de lanzar éxitos y álbumes históricos, los cuales quedan en lo más alto de la industria, gracias al talento de sus creadores.

Varias de estas producciones quedaron en lo más alto del género, e incluso han cumplido varias décadas desde su anuncio. En este caso haremos enfoque en esos álbumes para hablar sobre 5 álbumes del rock o el metal que cumplen 40 años.

5 álbumes de rock o metal que cumplen 40 años

Dentro del mundo del rock o el metal abundan éxitos legendarios. Muchos álbumes han sido capaces de marcar época, e incluso se han convertido en la banda sonora de miles de fanáticos.

Muchos de estos álbumes han quedado en el pasado, pero, nunca en el olvido para cada uno de sus fanáticos alrededor del mundo.

De hecho, este 2026 es una gran oportunidad para celebrar varios de estos discos, y por eso les hablaremos sobre 5 álbumes legendarios del rock o el metal que cumplen 40 años.

La primera de ellas le pertenece a una banda brillante, como lo es Metallica. Esta agrupación cuenta con una cantidad enorme de éxitos. Pero, hay uno que destaca, y que incluso cumple 40 años en 2026.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Master of Puppets’, un disco legendario lanzado en 1986, con éxitos históricos.

El segundo puesto es para ‘Reign in Blood’ de Slayer. Este álbum brilló en octubre de 1986, y se ha mantenido de manera totalmente inmortal por 40 años.

La mitad del top es para Iron Maiden. La ‘doncella de hierro’ también brilló en 1986, gracias al lanzamiento de ‘Somewhere in Time’. Este álbum cumple 40 años, y desde entonces brilla en la industria.

El penúltimo álbum de la lista es ‘Peace Sells… But Who’s Buying?’. Esta es una de las producciones más brillantes de Megadeth, y así ha logrado mantenerse a través del tiempo en la memoria de sus fans.

Finalmente, la lista la cierra Bon Jovi, una de las bandas más grandes del género, con ‘Slippery When Met’. Este álbum fue lanzado en agosto del ’86, y desde entonces, el apoyo a este éxito ha sido total.

Sin dudas, cada una de estas producciones son icónicas, y así lo demuestra el apoyo con el que se mantiene, incluso 40 años después de su lanzamiento.