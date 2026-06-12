Perrito se hace viral por pronosticar como le irá a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿El nuevo ‘pulpo Paul’?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha presentado gran cantidad de emociones en las últimas horas para Colombia y el mundo. Desde su gran inicio, este torneo ha encantado a los amantes del balompié, y ya ha dejado varios momentos inolvidables.

4 selecciones ya han debutado en esta competencia, y 4 lo harán este 12 de junio. Ante esto, los amantes del balompié en Colombia esperan ver a la ‘tricolor’ en su primer choque para este torneo.

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Para esto aun habrá que esperar algunos días. No obstante, en las últimas horas, un perrito se ha hecho viral por pronósticar como le irá a Colombia en la fase de grupos, y ya muchos lo comparan con el ‘pulpo Paul’.

Perrito pronostica como le irá a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Después de 4 años, la espera ha llegado a su fin. La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha llegado para tomar la escena del mundo del balompié a nivel internacional.

El gran inicio de esta cita fue el pasado 11 de junio, y varios equipos se preparan para dar su debut en este legendario torneo próximamente.

Una de estas selecciones es Colombia. La ‘tricolor’ jugará su primer partido el próximo 17 de junio, cuando se mida al combinado de Uzbekistán.

La expectativa en el país por este torneo es total. De hecho, varios fanáticos se han animado a pronósticar como se dará el rendimiento de Colombia en su primera fase del torneo.

La ‘tricolor’ jugará una fase de grupos ante Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Los resultados en estos partidos por ahora son una incógnita, pero un perrito se hizo viral por pronosticar como le irá a los ‘cafeteros’.

Un can reconocido en Instagram como ‘AirCorg’ pronosticó el resultado de todos los grupos, mientras encestaba pelotas de baloncesto.

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La zona de Colombia estuvo en uno de sus videos, y de acuerdo con este animal que empieza a ser comparado con el ‘pulpo Paul’, el resultado de los dirigidos por Néstor Lorenzo en su grupo será:

1- Portugal

2- Colombia

3- República Democrática del Congo

4- Uzbekistán

De acuerdo con esto, Colombia avanzaría a dieciseisavos de final, aunque lo haría en el segundo puesto de su grupo.