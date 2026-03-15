Ozzy Osbourne descubrió cómo era Aleister Crowley… 40 años después

Una curiosa historia del rock volvió a hacerse viral. El guitarrista Zakk Wylde contó que Ozzy Osbourne no sabía cómo era físicamente Aleister Crowley hasta que vio una foto suya en un estudio de grabación, a pesar de que llevaba más de 40 años cantando sobre él en el clásico tema Mr. Crowley.

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La historia fue revelada por Zakk Wylde, quien recordó un momento que vivieron en el estudio mientras trabajaban en música durante los años noventa.

En una pared había un mural con varias imágenes de figuras del rock como Jimi Hendrix, Jimmy Page y también una foto del famoso ocultista Aleister Crowley.

Cuando Ozzy Osbourne entró al estudio y vio el póster, preguntó con curiosidad quién era ese hombre calvo que aparecía en la pared.

“¡Llevas cantando sobre él desde 1980!”

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La reacción de Wylde fue de sorpresa. Según el guitarrista, le respondió algo así como: “¿De verdad no sabes quién es? ¡Llevas cantando sobre él desde 1980!”.

En ese momento le explicó que se trataba de Aleister Crowley, el ocultista británico que inspiró la famosa canción Mr. Crowley.

Después de escuchar la explicación, Ozzy se acercó al póster, lo observó con atención y simplemente respondió algo como: “Ah… ¿así era?”, dejando a todos en el estudio entre risas.

La canción que convirtió a Crowley en mito del metal

El tema Mr. Crowley fue lanzado en 1980 dentro del álbum debut en solitario de Ozzy Osbourne, Blizzard of Ozz. La canción está inspirada en la figura del ocultista británico y se convirtió en uno de los clásicos más conocidos del heavy metal.

Con el tiempo, el tema se volvió uno de los más representativos de la carrera de Ozzy y una pieza infaltable en sus conciertos.

Una de las historias más curiosas del rock

La anécdota demuestra que incluso las leyendas del metal pueden protagonizar momentos inesperados.

Durante décadas, millones de fans cantaron “Mr. Crowley” sin imaginar que el propio Ozzy Osbourne no sabía exactamente cómo era el personaje que inspiró la canción.