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El 'setlist' que tocó Megadeth en su primera noche en Bogotá: hubo histórico éxito por primera vez en su historia

Dave Mustaine // Crédito: Getty Images.

El ‘setlist’ de Megadeth en su primera noche en Bogotá: tocó histórico éxito por primera vez en su historia

Megadeth enamoró a todo su público en uno de sus shows de despedida en Bogotá, gracias a clásicos para la historia.

Andrés Contreras

Megadeth fue una banda histórica protagonista en Bogotá durante la última semana. La histórica banda del thrash metal estremeció a todos sus fanáticos en una noche inolvidable que marcó el inicio de 2 fechas claves en la capital.

La agrupación de Dave Mustaine volvió al Movistar Arena, y lo hizo con una noche a puro ‘pogo’, nostalgia, y por supuesto emoción para todos los fanáticos que crecieron con sus éxitos.

Más noticias: Lista con los nombres de todas las canciones del último álbum de Megadeth

Este 27 de abril se repetirá la cita, y si quiere estar preparado, aquí les contamos el ‘setlist’ que presentó la agrupación en su primera noche sobre los escenarios de la capital.

El ‘setlist’ de Megadeth en su primera noche en Bogotá

Para nadie es un secreto que Megadeth es una banda que ha enamorado a varias generaciones. Con el thrash metal como bandera, este grupo ha conquistado a miles de personas dentro de su estilo.

De manera notable, los liderados por Dave Mustaine han construido una trayectoria que se acerca a su final. De hecho, este pasado 26 de abril la banda presentó una de sus últimas fechas en Bogotá.

Más noticias: Tres canciones que marcaron el paso de Dave Mustaine por Metallica; fue el protagonista

Como ya es usual, este grupo presentó una cantidad enorme de éxitos, frente a un público lleno de fervor, que homenajeó a la banda con el histórico “que chimba Megadeth”.

La noche tuvo varios momentos inolvidables, entre ellos, la primera vez que Megadeth toca en vivo ‘Ride The Lightning’, el gran ‘cover’ de Metallica que incluyó en su último álbum.

  1. Tipping Point
  2. Hangar 18
  3. Wake Up Dead
  4. In My Darkest Hour
  5. Skin o’ My Teeth
  6. I Don’t Care
  7. She-Wolf
  8. Sweating Bullets
  9. This Was My Life
  10. Angry Again
  11. Trust
  12. Tornado of Souls
  13. Let There Be Shred
  14. Mechanix
  15. Ride the Lightning
  16. Peace Sells
  17. Symphony of Destruction
  18. Holy Wars… The Punishment Due

Sin lugar a dudas fue una noche de emociones, y los fanáticos pudieron ver en vivo a una agrupación brillante e imperdible, como por supuesto, es el caso de Megadeth.

Quienes aun no han visto a la banda tiene una oportunidad imperdible este 28 de abril. La icónica agrupación cerrará su doble paso por Bogotá con un segundo show histórico.

Sin lugar a dudas, esta gira es histórica para el mundo del metal, y Colombia dijo presente para homenajear a una banda totalmente brillante.

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