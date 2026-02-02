VIDEO: Así fue el homenaje a Ozzy Osbourne en los premios Grammy; el adiós a una leyenda

El pasado domingo primero de febrero del 2026 se celebró la edición número 68ª de los Premios Grammy en Los Ángeles, Estados Unidos. Este fue el escenario perfecto para rendir un homenaje a una de las leyendas más importantes del rock en todo el mundo, Ozzy Osbourne.

Los encargados de rendir este tributo fueron Slash y Duff McKagan de los Guns N’ Roses, el guitarrista Andrew Watt, Chad Smith de Red Hot Chill Peppers y Post Malone. Juntos, lograron hacer una interpretación que nadie se esperaba y que, sin duda, fue dedicada a uno de los gigantes del rock.

Leer más: Premios Grammy 2026: estos fueron los ganadores en las categorías rock

Además, tuvo una puesta en escena al mejor estilo de Ozzy Osbourne, mientras interpretaron un clásico del género, Black Sabbath: “War Pigs”. A lo largo de su presentación, Sharon Kelly y Jack Osbourne se mostraron muy afectados con todo lo que estaba pasando; incluso en muchos momentos se les vio secarse las lágrimas.

Así fue el homenaje a Ozzy Osbourne en los Premios Grammy 2026

Desde que se dio a conocer que le harían un homenaje al ‘rey de la tinieblas’, varias personas se mostraron conmovidas, esto teniendo en cuenta la relación que tuvo el artista con estos cantantes. De hecho, varios de ellos participaron en todo el proceso de producción e hicieron su aporte tocando diferentes instrumentos en sus últimas canciones.

Seguir leyendo: La canción de rock que logró marcar los años 90′; se escuchó en varios escenarios del mundo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radioacktiva (@radioacktiva)

La cantante de música country Reba McEntire fue la primera en subir al escenario para interpretar ‘Trailblazer’, mientras que en el fondo se podían ver las fotos de los artistas que lastimosamente fallecieron en los últimos años. Entre ellas, las de Ozzy Osbourne, quien falleció el 22 de julio y a lo largo de los años hizo historia con su música, así que sus fotografías se apoderaron del escenario.

A lo largo de su historia, Ozzy Osbourne llegó a ganar cinco premios Grammy y tuvo 12 nominaciones, por lo que se convirtió en uno de los grandes exponentes del metal y el rock en todo el mundo. Además, también tuvo algunas participaciones en películas, que ayudaron a que su fama pasara al siguiente nivel.