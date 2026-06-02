Fuad Char arremetió contra James Rodríguez y su presencia en la Selección Colombia: "flojo de mier..."

James Rodríguez ha sido uno de los grandes protagonistas del fútbol internacional en las últimas horas. La estrella del balompié colombiano ha brillado de forma notable, tanto en sus clubes como con la Selección ‘tricolor’.

El astro se ha ganado el cariño del público en Colombia, gracias a actuaciones totalmente brillantes sobre la cancha, en instancias sumamente definitivas.

Sin embargo, hay un dirigente en Colombia que no tiene gratos recuerdos de James, y así lo demostró recientemente con fuertes declaraciones.

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Fuad Char, máximo accionista de Junior de Barranquilla, recordó el momento en el que intentó negociar en vano la llegada de James al ‘tiburón’, y demostró gran molestia por este astro.

Fuad Char arremetió contra James Rodríguez

Sin lugar a dudas, la llegada fallida de James Rodríguez a Junior de Barranquilla ha sido una de las negociaciones más polémicas de los últimos años. Cuando todo parecía estar cercano de llegar a buen puerto, el colombiano dio un giro de timón y cambió su destino.

A pesar de los esfuerzos de Junior, y un viaje a Medellín por parte de Fuad Char, James rechazó esta propuesta, lo que guardó gran resquemor dentro de la hinchada del ‘tiburón’.

Recientemente, ante los micrófonos de WinSports, Char recordó este momento, y demostró gran molestia. El dirigente de Junior arremetió contra James Rodríguez y su presencia en la Selección Colombia.

“Eso si me dio una piedra grande. ¿Ese James por qué lo tienen en la selección? Flojo de mi3rd4. A mi me parece que no le aporta nada, hoy el fútbol es mucho físico, y el no lo tiene, para nada” dijo Fuad Char.

"A mí me dio una piedra grande ir Medellín. ¿Ese James para qué lo tienen en la selección? A mí me parece que no le aporta nada a la selección; el fútbol hoy es físico y él no lo tiene": Fuad Char, máximo accionista de Junior. ⚽🤩🔥



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Claramente estas declaraciones generaron gran controversia, sobre todo para los fanáticos de Junior de Barranquilla, quienes recordaron esta negociación.

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Por su parte, James Rodríguez no respondió a esto, pero espera hacerlo desde la cancha, donde defenderá la camiseta de la Selección Colombia en el Mundial de 2026.