Final UEFA Champions League 2026 Arsenal vs PSG: ¿Cuándo y en dónde se juega? Hora OFICIAL Colombia

Europa ya tiene lista la gran cita que paralizará al planeta fútbol, el próximo sábado 30 de mayo, Arsenal y París Saint-Germain disputarán la final de la UEFA Champions League 2025/26 en el imponente Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

El compromiso arrancará a las 11:00 de la mañana, hora de Colombia, y marcará el cierre oficial de la temporada europea antes de la Copa Mundial de la FIFA que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

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La definición tendrá un ingrediente histórico: por primera vez dos entrenadores españoles pelearán cara a cara por el título más importante del continente. Mikel Arteta y Luis Enrique buscarán escribir su nombre en una edición que dejó eliminatorias cargadas de goles, remontadas y candidatos inesperados.

¿Cómo llegan Arsenal y PSG a la final de la Champions League?

El Arsenal aterriza en Budapest como uno de los equipos más sólidos del torneo. El conjunto londinense completó una campaña impecable desde la fase de liga, donde ganó los ocho partidos disputados y aseguró el liderato sin conocer la derrota. En los cruces eliminó al Bayer Leverkusen por 2-1 y luego superó al Sporting de Lisboa en una llave cerrada que terminó 1-0.

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La escuadra inglesa confirmó su candidatura en semifinales tras derrotar 2-1 al Atlético de Madrid. Además, llega a la final con otro impulso anímico: conquistó nuevamente la Premier League después de 22 años de espera. Los dirigidos por Arteta mantienen el invicto en toda la Champions y ahora quieren coronar una temporada histórica con la primera “Orejona” desde la era moderna del club.

En la otra esquina aparece un PSG explosivo y acostumbrado a resolver partidos a puro ataque. El equipo de Luis Enrique no arrancó el torneo como favorito, ya que terminó undécimo en la fase de liga y tuvo que disputar los playoffs para avanzar. Sin embargo, desde entonces encadenó actuaciones demoledoras.

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Los parisinos eliminaron al Mónaco con un global de 5-4 y posteriormente aplastaron al Chelsea 8-2 en octavos de final. Más adelante dejaron fuera al Liverpool con una contundente serie que terminó 4-0. La semifinal frente al Bayern Múnich de Luis Díaz elevó todavía más la expectativa. En el duelo de ida se registraron nueve goles y PSG tomó ventaja 5-4. Después, un empate 1-1 en Alemania selló la clasificación francesa con un global de 6-5.

¿Dónde ver la final de la Champions League desde Colombia?

La final de la UEFA Champions League podrá verse en Colombia a través de ESPN y la plataforma Disney+. Además, los aficionados también tendrán cobertura radial y transmisión minuto a minuto desde diferentes plataformas deportivas durante el esperado choque entre londinenses y parisinos.