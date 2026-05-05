Oficial: este es el primer finalista de la Champions League 2025-2026: puede hacer historia

La Champions League 2025-2026 presentó una tarde llena de emociones este 5 de mayo. Después de un partido imperdible entre Arsenal y Atlético de Madrid, la ‘orejona’ aseguró a su primer finalista para esta edición.

Luego de una eliminatoria sumamente igualada y llena de momentos imperdibles, la máxima competición europea dictaminó al primer equipo que dirá presente en el gran partido, frente al ganador entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain.

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Para que esté al tanto de la actualidad del fútbol, aquí les contamos cual fue el resultado final, y cual fue el equipo que clasificó a la gran final de este torneo.

¿Cuál es el primer finalista de la Champions League?

Luego de un partido de ida que finalizó con un marcador de 1-1, tanto los ‘gunners’ como los ‘colchoneros’ buscaron conseguir el pase a la gran final.

Ambos equipos se midieron en el Emirates Stadium, en el cierre de su semifinal que culminó con un marcador final de 2-1 en el global a favor del Arsenal.

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El equipo inglés se consagró como el primer finalista de esta competencia, gracias a un gol de Bukayo Saka, quien liquidó un rebote sobre el final de la primera parte.

Esto lo posiciona como uno de los posibles campeones del torneo, que definirá a su segundo finalista el próximo 6 de mayo.

El club inglés llega a su segunda final en la historia de la Champions League, luego de haber perdido la única aparición en esta etapa cuando se midió al Barcelona en la temporada 2005-2006.

Este podría ser el primer título del Arsenal en la historia de la Champions League, por lo que puede llegar a hacer historia en un aprtido que coronará al máximo campeón del fútbol europeo.

El segundo finalista se definirá entre Paris Saint-Germain y Bayern Munich, quienes se medirán el próximo 6 de mayo, para definir una eliminatoria que en el puntapié inicial quedó con un marcador de 5-4.

¿Cuándo se jugará la final?

Luego de este gran resultado obtenido por el Arsenal, el equipo de Mikel Arteta se empezará a preparar para la final definitiva de la Champions League.

Este último encuentro está pautado para llevarse a cabo el próximo 30 de mayo, cuando dos grandes de Europa choquen en el Puskás Arena de Hungria.