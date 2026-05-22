Ilusión en Millonarios: revelan cuándo volverá a jugar Radamel Falcao con el embajador
Tras una lesión que lo dejó fuera de las canchas cerca de un mes, el ‘Tigre’ Radamel Falcao volverá a rugir con el equipo embajador
Tras una lesión que lo dejó fuera de las canchas cerca de un mes, el ‘Tigre’ Radamel Falcao volverá a rugir con el equipo embajador
Buenas noticias para los hinchas de Millonarios. Tras una lesión que lo dejó fuera de las canchas cerca de un mes, el ‘Tigre’ Radamel Falcao volverá a rugir con el equipo embajador más pronto de lo que se pensaba.
La noticia fue informada por medio de la cuenta oficial de X, antes Twitter de Millonarios. Allí, dieron a conocer que el samario ya regresó a trabajar con el conjunto capitalino y retornará oficialmente en la siguiente fecha de la Copa Betplay 2026 – 1, cuando el albiazul enfrente al Boyacá Chicó.
Le puede interesar: Esto necesita Millonarios para clasificar en Copa Sudamericana después de empatar 1-1 contra Sao Paulo
En las imágenes compartidas por el club, se puede ver a Radamel entrenando con máscara de protección facial y al mando del DT argentino Fabián Bustos.
¡Esta de vuelta! 🐯⚽Ⓜ️— Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 21, 2026
Nuestro delantero Falcao García ya trabaja junto al equipo y está listo para el partido frente a Boyacá Chicó. 💪🔥 pic.twitter.com/02nbnIViAz
Cabe destacar que el golpe sufrido por el atacante en el duelo contra América de Cali disputado el pasado 19 de abril hizo que el delantero se perdiera compromisos clave, tanto en liga, como en Copa Sudamericana y Betplay.
Necesitas saber: Asia tendrá el estadio más grande del planeta: así será el nuevo gigante del fútbol que romperá récords
Ahora, tras haber superado la fractura de su arco cigomático tras un fuerte choque de cabezas, el atacante colombiano se prepara para partidos decisivos con la escuadra embajadora. Según se pudo conocer, volvió a la convocatoria para el próximo partido. Aunque es una verdadera incógnita si tendrá minutos e incluso cuántos.
¡Listos para mañana! 🔥⚽️💪— Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 22, 2026
📋 Esta es nuestra nómina de convocados presentada por @CervezaAndinaCo para el duelo frente a Boyacá Chicó. ¡VAMOS TODOS UNIDOS! 💙Ⓜ️ pic.twitter.com/La4r2y0YS4
El conjunto embajador tiene pendiente disputar la fecha 3 frente al Boyacá Chicó el próximo sábado 23 de mayo a las 3:00 p. m. en el estadio El Campín.
Millonarios llega con buen ritmo en copa tras haber derrotado a Llaneros y a Patriotas en las dos fechas anteriores. Siendo segundo del grupo B con 6 puntos. De momento el lider del grupo es Llaneros con 6 unidades, pero tres partidos disputados.
No se pierda: ¿Qué tan grave es la lesión sufrida por Radamel Falcao en partido con América? Le contamos