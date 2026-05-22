Ilusión en Millonarios: revelan cuándo volverá a jugar Radamel Falcao con el embajador

Buenas noticias para los hinchas de Millonarios. Tras una lesión que lo dejó fuera de las canchas cerca de un mes, el ‘Tigre’ Radamel Falcao volverá a rugir con el equipo embajador más pronto de lo que se pensaba.

La noticia fue informada por medio de la cuenta oficial de X, antes Twitter de Millonarios. Allí, dieron a conocer que el samario ya regresó a trabajar con el conjunto capitalino y retornará oficialmente en la siguiente fecha de la Copa Betplay 2026 – 1, cuando el albiazul enfrente al Boyacá Chicó.

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En las imágenes compartidas por el club, se puede ver a Radamel entrenando con máscara de protección facial y al mando del DT argentino Fabián Bustos.

¡Esta de vuelta! 🐯⚽Ⓜ️



Nuestro delantero Falcao García ya trabaja junto al equipo y está listo para el partido frente a Boyacá Chicó. 💪🔥 pic.twitter.com/02nbnIViAz — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 21, 2026

¿Por qué Falcao estaba fuera de las canchas?

Cabe destacar que el golpe sufrido por el atacante en el duelo contra América de Cali disputado el pasado 19 de abril hizo que el delantero se perdiera compromisos clave, tanto en liga, como en Copa Sudamericana y Betplay.

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Ahora, tras haber superado la fractura de su arco cigomático tras un fuerte choque de cabezas, el atacante colombiano se prepara para partidos decisivos con la escuadra embajadora. Según se pudo conocer, volvió a la convocatoria para el próximo partido. Aunque es una verdadera incógnita si tendrá minutos e incluso cuántos.

¡Listos para mañana! 🔥⚽️💪



​📋 Esta es nuestra nómina de convocados presentada por @CervezaAndinaCo para el duelo frente a Boyacá Chicó. ¡VAMOS TODOS UNIDOS! 💙Ⓜ️ pic.twitter.com/La4r2y0YS4 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 22, 2026

¿Cuándo es el siguiente partido de Millonarios?

El conjunto embajador tiene pendiente disputar la fecha 3 frente al Boyacá Chicó el próximo sábado 23 de mayo a las 3:00 p. m. en el estadio El Campín.

Millonarios llega con buen ritmo en copa tras haber derrotado a Llaneros y a Patriotas en las dos fechas anteriores. Siendo segundo del grupo B con 6 puntos. De momento el lider del grupo es Llaneros con 6 unidades, pero tres partidos disputados.

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