La tarde de este martes definirá buena parte del futuro internacional de Millonarios FC. El equipo dirigido por Fabián Bustos recibirá a O’Higgins en El Campín por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en un compromiso que puede marcar el cierre o la continuidad del club embajador en torneos continentales.

La obligación pasa por sumar. Millonarios llega segundo en la tabla y todavía conserva posibilidades de avanzar directamente a los octavos de final. Para lograrlo necesita derrotar al conjunto chileno y esperar que Boston River le quite puntos a São Paulo FC en el otro partido del grupo, que se jugará al mismo tiempo por reglamento de juego limpio.

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¿Qué pasa si Millonarios gana, pierde o empata con O’Higgins?

Si el cuadro bogotano consigue la victoria, alcanzará 11 puntos y mantendrá viva la ilusión de terminar como líder de la zona. Ese escenario cambiaría por completo el balance de una temporada marcada por la irregularidad y permitiría que Millonarios continúe en competencia internacional sin pasar por repechaje.

El empate, aunque menos atractivo, también le serviría al conjunto albiazul. Con una igualdad llegaría a nueve unidades y aseguraría el segundo lugar del grupo, posición que entrega un cupo al playoff contra uno de los terceros de la Copa Libertadores. No sería el panorama ideal, pero evitaría una eliminación temprana y le daría una nueva oportunidad de seguir en carrera.

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La derrota, en cambio, representaría un golpe fuerte para el proyecto deportivo. O’Higgins superaría a Millonarios en la clasificación y lo dejaría eliminado de la Copa Sudamericana. Además, aumentaría la presión sobre la dirigencia y el cuerpo técnico tras una campaña que no cumplió las expectativas de la hinchada.

Consciente de la importancia del partido, Bustos reservó a varios titulares durante el fin de semana y apostará por su nómina principal. Todo apunta a que Leonardo Castro y Rodrigo Contreras comandarán el ataque desde el inicio, mientras que “El Tigre” aparece como alternativa para el segundo tiempo.

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El ambiente alrededor del club también añade tensión al compromiso. Aunque el entrenador pidió respaldo masivo en las tribunas, sectores de la afición impulsaron campañas en redes sociales para expresar su inconformidad con los directivos.

Hora y dónde ver MIllonarios vs. O’Higgins por copa Sudamericana

Aun así, El Campín espera una gran asistencia para acompañar a un equipo que se juega su permanencia internacional desde las 5:00 p. m., en transmisión de DirecTV Sports y la plataforma DGO.