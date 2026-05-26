Hora y dónde ver en VIVO a Millonarios vs. O’Higgins por Copa Sudamericana; partido decisivo

Millonarios juega el último partido en fase de grupos en la Copa Sudamericana contra O’Higgins, rival con el que tienen que ganar o empatar para pasar a la siguiente ronda. Este será un partido decisivo para el ‘embajador’, pues dependen de sí mismo para mantenersen vivos en el campeonato internacional.

El encuentro ha generado gran expectativa entre la hinchada azul, que espera una victoria en casa para seguir con vida en la competencia internacional. El compromiso se disputará en el estadio El Campín en Bogotá este 26 de mayo. Acá le contamos la hora y dónde ver el encuentro que será transmitido en VIVO para que no se pierda ni un segundo.

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Millonarios vs. O’Higgins: Hora y dónde ver en VIVO

El ‘embajador’ se encuentra actualmente en la tercera posición del grupo C con 8 puntos, siendo superado por Sao Paulo con 9. O’Higgins actualmente está detrás de Millonarios con 7 puntos, motivo por el que ambos se están jugando la clasificación, desatando un juego intenso desde el primer segundo. Los ‘albiazules’ necesitarán ganar o el empate para pasar a la siguiente ronda, mientras que el equipo chileno necesita la victoria.

La pelota comenzará a rodar en el estadio Nemesio Camacho El Campín desde las 5:00 p.m. (hora Colombia) y se podrá ver por la señal principal de DirecTV y por la aplicación de DGO. Además por ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

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El recorrido de Millonarios en la Copa Sudamericna

Millonarios ha tenido un total de 5 partidos de los cuales ha perdido solo uno, ha tenido dos empates y una derrota.