¿Cuándo es el último partido de Falcao con Millonarios? el delantero puso fecha

La incertidumbre alrededor del futuro de Radamel Falcao García volvió a sacudir el entorno de Millonarios FC. El delantero samario dejó abierta la puerta a una salida y reconoció que el compromiso de este martes en Bogotá podría representar su última aparición con la camiseta azul ante la hinchada capitalina. La declaración llegó después del empate 2-2 frente a Boyacá Chicó en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Las palabras del atacante generaron impacto inmediato entre los aficionados, especialmente porque el duelo de este martes coincide con la participación internacional del club en Copa Sudamericana. La expectativa creció tras escuchar al goleador admitir que, hasta ahora, ese encuentro “podría ser el último” que dispute en Bogotá con Millonarios.

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El histórico atacante colombiano regresó recientemente a las canchas luego de superar una fractura en el arco cigomático, lesión que sufrió tras un fuerte golpe durante un compromiso anterior frente a América de Cali el pasado mes de abril. Su vuelta al once titular se convirtió en una de las principales novedades del partido disputado el 23 de mayo, donde el cuerpo técnico decidió incluirlo desde el inicio para recuperar peso ofensivo.

Tras el compromiso, Falcao habló con los medios en zona mixta y evitó confirmar una decisión definitiva sobre su continuidad. Sin embargo, sus declaraciones dejaron ver las dificultades que rodean una eventual permanencia. “Cuando tome alguna decisión en mi carrera, lo conocerán de mi parte, pero por el momento estoy pensando en esto que estamos jugando. Estaba muy ilusionado por jugar hoy y el martes; ojalá que podamos lograr los objetivos porque sería importante para todos”, afirmó el delantero.

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Razones por las que el partido contra O’Higgins sería el último de Falcao con Millonarios

El máximo goleador histórico de la Selección Colombia también explicó que existen factores externos al club que complican la situación contractual de varios futbolistas que llegan desde el exterior. “Hay un impedimento muy grande acá en Colombia y es muy difícil para los deportistas venir. No depende tanto de Millonarios, sino que son cosas ya extrafutbolísticas que se nos van de las manos”, señaló.

A pesar de las dificultades, el atacante resaltó la adaptación de su familia al país y el respaldo que ha recibido desde su llegada al equipo bogotano. “Agradezco al entrenador y a mis compañeros por la confianza. Estoy cumpliendo un sueño; mi esposa y mis hijos están felices acá, absorbiendo nuestras costumbres y cultura”.

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Finalmente, al responder si el partido de este martes marcará su despedida definitiva, Falcao fue directo: “Bueno, no sé, hasta el momento podría ser el último en Bogotá, sí. Ojalá se puedan resolver algunas cosas, pero ya te digo, no depende de nosotros. Para Millonarios es muy complejo y para mí también, aunque siempre hay soluciones. De todas maneras, por el momento sería el último partido en Bogotá”.