Sorteo de octavos de Libertadores y playoffs de la Sudamericana 2026: cuándo y dónde ver

La cuenta regresiva para las fases decisivas del fútbol sudamericano ya comenzó. La CONMEBOL confirmó todos los detalles del sorteo que definirá los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y también el camino de los playoffs de la Copa Sudamericana. El evento se realizará el viernes 29 de mayo en Luque, Paraguay, sede habitual de la entidad, y concentrará la atención de millones de hinchas del continente.

¿Cuándo será la ceremonia de sorteo de la CONMEBOL?

La ceremonia arrancará a las 12:00 de Argentina y Uruguay (10:00 de Colombia). Allí quedarán determinados los cruces de eliminación directa de ambos torneos, justo cuando la fase de grupos entra en su etapa más dramática. “Será transmitido a través de las plataformas de los titulares de derechos, por lo que los interesados podrán seguirlo en vivo a través de dichos canales”, aseguró la máxima entidad.

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Mientras tanto, la Copa Sudamericana afronta una sexta fecha cargada de tensión. Después de cinco jornadas intensas, varios clubes ya aseguraron su presencia en las instancias mano a mano, aunque todavía quedan lugares vacantes que se resolverán en los próximos días.

Los líderes de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos disputarán los playoffs frente a los equipos que terminen terceros en la Libertadores.

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Algunos equipos dependen únicamente de sus resultados para clasificar, mientras otros necesitan combinaciones ajenas para continuar en competencia. La última jornada aparece como una auténtica prueba de carácter para planteles que buscan sostener su candidatura al título continental.

¿Cuándo se disputarán los Playoffs de la Copa Sudamericana?

La Conmebol ya estableció el calendario completo de las rondas eliminatorias. Los playoffs de la Sudamericana se jugarán entre el 21 y el 23 de julio, con partidos de vuelta programados del 28 al 30 del mismo mes. Los octavos de final tendrán lugar entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas se disputarán una semana más tarde.

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Posteriormente llegarán los cuartos de final, previstos para septiembre, y las semifinales en octubre. La gran final de la Copa Sudamericana 2026 se celebrará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, una sede que ya se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del continente.