Actriz para adultos hizo inesperada propuesta a arquero del PSG por la Champions League ¿Aceptará?

Crece la fiebre por la final de la Champions League y es que en esta oportunidad se podría hacer historia, teniendo en cuenta que por segunda vez el PSG hará parte de este importante encuentro, pero esta vez para enfrentar al Arsenal. El partido se va a realizar el próximo 30 de mayo del 2026 a las 11:00 a.m., hora Colombia.

Los equipos ya llevan varias semanas entrenando para ser parte de este importante enfrentamiento, así que hay gran expectativa por conocer quién será el gran ganador. Por eso, los porteros tienen una alta responsabilidad si quieren mantener su arco en ceros durante los 90 minutos del encuentro.

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Tanta es la fiebre por la final de la Champions League que varios famosos ya han hecho sus apuestas, mientras que otros hablan de tentadoras propuestas que les han hecho a los jugadores para que tengan un óptimo desempeño. Así lo hizo una reconocida actriz de cine para adultos al arquero del PSG, al que le pidió ser el mejor en el juego a cambio de algo que nadie esperaba.

Actriz de cine para adultos hace inesperada propuesta al PSG

Por medio de redes sociales, Mary Rock, la reconocida actriz, le hizo una propuesta al arquero del PSG, Matvey Safonov, para el partido que van a jugar contra el Arsenal en los próximos días. La mujer dejó ver su pasión por el fútbol y le propuso una noche inolvidable al jugador, si era el más destacado en las canchas.

“¡Hola, Matvey Safonov! Yo, como aficionada del PSG, te deseo suerte y la victoria contra el Arsenal en la final de la Champions League. Y para que el triunfo sea aún más dulce, te prometo tantas noches apasionadas como atajadas hagas en el partido”, dijo la actriz asegurando que hasta le podía preparar un desayuno especial en caso de quedar campeones.

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Ante esto, el jugador decidió ignorar todos los comentarios y, contrario a lo que todos esperaban, la que terminó respondiendo a la propuesta fue su esposa. Por medio de su cuenta de Threads reveló que las noches de pasión del arquero no eran lo que todos esperaban.

“No tiene ni idea de que, para él, las noches apasionadas significan hacer crucigramas, ver el programa ‘¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?, y después irse a dormir temprano para madrugar a entrenar”, aseguró la mujer.

La publicación no tardó mucho en volverse viral en redes sociales, donde muchas personas han hablado del impresionante partido que se va a disputar ese sábado, en donde los dos quieren coronarse como los campeones.