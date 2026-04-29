Final de Champions 2026: posibles cruces tras semifinales PSG, Bayern, Arsenal y Atlético

La Champions League vive una etapa clave de definición y cierre. Grandes equipos de Europa luchan por la gran corona del balompié en el viejo continente, con partidos absolutamente imperdibles para los fanáticos.

Luego de dejar a varios grandes en el camino, solo quedan 4 clubes en carrera dentro de este torneo, como lo son Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal y Atlético de Madrid.

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Estos 4 equipos disputan las semifinales en búsqueda de un cupo en la final. Si desconoce cuales son las posibles finales que se pueden dar en este cierre, aquí les contamos cuales son.

Así se disputan las semifinales de Champions League

En las últimas horas, los máximos contendientes por la Champions League dejaron grandes emociones. El Paris Saint-Germain de Francia se midió en su estadio al Bayern Munich de Alemania.

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En un auténtico choque de titanes, quien se llevó la ventaja fue el equipo parisino en un sorpresivo 5-4 que dejó a varios sorprendidos.

Por el otro lado, quienes iniciarán su eliminatoria son Atlético de Madrid y Arsenal, dos equipos que verán acción este mismo 29 de abril.

Claramente al tratarse de las semifinales, solo hay 2 equipos que pueden llegar a la final. Por ello, los partidos que se pueden dar en el choque de cierre son:

Atlético de Madrid vs Paris Saint-Germain

Atlético de Madrid vs Bayern Munich

Arsenal vs Paris Saint-Germain

Arsenal vs Bayern Munich

Estas 4 finales nunca se han dado previamente en la historia de la Champions League, por lo que el cierre de este torneo se dará con un partido inédito.

Una vez se culmine la fase de ida, los finalistas se definirán los días 5 y 6 de mayo, fechas en las que ocurrirán los partidos de vuelta de esta etapa del torneo.

¿Cuándo se jugará la final?

Luego de que se definan los finalistas de la Champions League, esta competición afrontará la gran final. El partido de cierre que otorgará este trofeo está pautado para el próximo 30 de mayo a las 11:00 a.m.

Dicho encuentro sucederá en el Puskás Arena y entregará al ganador la corona que hoy es defendida por el Paris Saint-Germain, equipo que derrotó al Inter de Milán en la final de la edición de 2024-2025.