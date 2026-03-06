¿Por qué se separa La Pestilencia? Dilson Díaz reveló la verdad en El Gallo de Radioacktiva

La Pestilencia ha sido una de las grandes bandas protagonistas de la escena rock en Colombia durante las últimas horas. Esta icónica agrupación de punk nacional sorprendió a todos sus fanáticos, luego de revelar su final.

El pasado miércoles, a través de un sentido comunicado, Dilson Díaz reveló el final de esta banda, tras varias décadas de ‘pogo’ y una trayectoria imborrable para sus fanáticos en Colombia.

El vocalista de esta banda nos visitó en exclusiva El Gallo de Radioacktiva este 6 de marzo, donde repasó varios detalles de la historia de esta agrupación, y habló sobre la verdad detrás de esta separación.

¿Por qué se separa La Pestilencia?

Indudablemente, La Pestilencia ha sido una de las bandas insignes del punk y el rock en Colombia. Desde sus inicios en la década de los ochenta, esta agrupación destacó en el país, sobre todo por sus letras críticas.

El sonido potente y estridente de esta banda ha enamorado a miles, y a inspirado también a muchos otros. Por estos motivos, la tristeza de la industria musical colombiana fue notable, luego de que se revelara la separación de esta agrupación.

Dilson Díaz reveló que luego de lanzar lo que será su octavo disco bajo el nombre de “Buen Provecho”, la banda pondrá fin a su trayectoria.

Durante el pasado jueves 5 de marzo, Dilson reveló en llamada con El Gallo de Radioacktiva algunos detalles de porque se dio esta separación:

“Llegamos a un punto donde hemos estado muy tranquilos, contentos, es bácano despedirse cuando uno se siente mejor, eso lo hablamos mucho” dijo Dilson.

Sin embargo, este 7 de marzo, el cantante nos visitó personalmente en El Gallo, y nos cotó más detalles sobre este fin de La Pestilencia.

Díaz explicó que escribir este último álbum ha sido realmente complejo, especialmente en materia de letras. Según este cantante, la banda entró a un “estancamiento de proceso creativo”.

El artista reveló que esto también se ha debido a varias dinámicas sociales en Colombia que no han evolucionado, y que han causado que la banda opte por llegar a su fin, y así no repetirse.

Aun así, el propio Dilson aseguró que este fin se da en buenos términos, y que cada uno de los miembros de la banda han estado de acuerdo con este cierre.

El último pogo

Cabe recordar que como cierre de su trayectoria, La Pestilencia también hará un último show, el cual tendrá lugar en el Coliseo MedPlus de Bogotá, el día 28 de noviembre.

Dilson Díaz reveló para Radioacktiva que este show tendrá una duración de más de 50 canciones, y que además, tendrá la participación de la Filarmónica de Bogotá.