Así fue la lesión de Daniel Muñoz en Crystal Palace-Tottenham: DT habló ¿Se preocupa la Selección?

Daniel Muñoz preocupó a todos los hinchas de la Selección Colombia en las últimas horas. El lateral del combinado local tuvo que salir en el último choque del Crystal Palace, debido a una importante lesión en su brazo.

Esto, por supuesto, ha generado gran tensión para los hinchas del combinado ‘tricolor’, sobre todo por la posibilidad de que este jugador se pierda el Mundial de 2026.

Aquí les contamos todos los detalles de este inconveniente físico sufrido por Muñóz, y también de las implicaciones que esto podría tener en su participación en el Mundial de 2026.

Así fue la lesión de Daniel Muñoz

Sin lugar a dudas, la importancia de Daniel Muñoz en la Selección Colombia en los últimos años ha sido notable. El lateral ha logrado apuntalar la defensa del combinado ‘tricolor’, y a su vez ha servido como una opción de ataque destacada.

Gracias a esto, su presencia ha sido brillante en el campo, pero, su ausencia también se ha hecho notable cuando se ha dado el caso. Muestra de esto fue la final de la Copa América 2024, cuando Colombia cayó ante Argentina, sin Muñoz.

Por esta razón, las alarmas de la Selección Colombia se encendieron el pasado 5 de marzo. Daniel Muñoz tuvo que salir de su partido entre el Crystal Palace y el Tottenham Hotspur, por una importante lesión en uno de sus brazos.

En la primera mitad de este choque, Muñoz sufrió una dura entrada por parte de un adversario del Tottenham Hotspur. Esto hizo que el lateral cayera fuertemente sobre uno de sus brazos, lo que causó que tuviera que salir del choque.

Durísima lesión de Daniel Muñoz 🇨🇴. Cayó muy feo después de una fuerte entrada y se lastimó el brazo.



Que sea lo más leve posible 🙏⚽️pic.twitter.com/hRgo2soFYf — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 5, 2026

El lateral tuvo que ser acompañado afuera de la cancha, y se vio que no podía movilizar su brazo. Esto, por supuesto, preocupó a los hinchas.

Respecto a esta lesión, Oliver Glasner, DT del Crystal Palace aseguró que fue una lesión en su hombro, pero, por ahora se desconoce el alcance de este inconveniente.

“Fue algo en el hombro. No lo sabemos exactamente. Ahora lleva un cabestrillo. Haremos más pruebas” explicó Glasner.

Por el momento se desconoce el verdadero alcance de esta lesión, aunque, los hinchas de la selección Colombia están atentos a próximos reportes, sobre todo, de cara al Mundial de 2026, que dará inicio en el mes de junio.