¿Está en riesgo el Mundial 2026? La decisión de la FIFA que puso contra las cuerdas a México

A pocos meses del inicio del Mundial de la FIFA 2026, la organización del torneo en México sigue generando comentarios y atención del sector turístico. Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que “todos los partidos del Mundial 2026 se llevarán a cabo como está previsto”, la FIFA tomó medidas que llamaron la atención del mundo entero.

La decisión de la FIFA

Alberto Albarrán, director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, confirmó a la revista Proceso que más de 800 habitaciones que la FIFA tenía reservadas fueron canceladas. “El motivo, la razón, pues no la sabemos exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que eran aproximadamente 2000 habitaciones que se tenían bloqueadas y reservadas por parte de la FIFA con hoteles de la ciudad. Ya nos cancelaron el 40 %, son aproximadamente unas 800 habitaciones”, explicó Albarrán.

Según detalló, la cancelación no afecta solo a un hotel, sino a varios establecimientos que tenían entre 180 y 200 habitaciones bloqueadas, lo que genera cierta inquietud dentro del sector. Sin embargo, los hoteleros insisten en que la Ciudad de México está lista para recibir a los visitantes. “El mensaje que nosotros como sector hotelero de la ciudad estamos dando es que esto no es por un tema de violencia; al contrario, la Ciudad de México está preparada y los hoteles de la Ciudad de México estamos listos para recibir a los turistas que van a venir al mundial”, aseguró.

En cuanto al movimiento de turistas, Albarrán señaló que “ya tenemos el 30 % de las reservaciones, de esos, en su mayoría del turista extranjero que va a venir a la Ciudad de México. Entonces, sí están habiendo reservaciones, y lo más importante, que la gente sepa que hay cuartos suficientes de hoteles para atender la demanda”. Esto muestra que, a pesar de las cancelaciones, la confianza de los visitantes internacionales sigue presente.

La copa del mundo se mantiene en vilo por los temas de seguridad

Mientras México organiza su participación, Estados Unidos también se prepara para recibir partidos y visitantes, pero enfrenta su propio contexto de incertidumbre. Las tensiones en Medio Oriente y recientes operaciones militares, como la llevada a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán, que terminó con la muerte del ayatolá Alí Jamenei, podrían complicar la asistencia de la selección iraní, que debe jugar en Los Ángeles y Seattle.

Además, la política exterior de Donald Trump, marcada por medidas aduaneras estrictas y comentarios sobre sus vecinos y aliados, añade más de cautela en la preparación del torneo. Aun así, hasta ahora no se han registrado llamados fuertes a boicotear la Copa del Mundo, y la atención se centra en que tanto México como Estados Unidos estén listos para recibir a millones de aficionados de manera segura y organizada.

