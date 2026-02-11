Subastan guitarra de Kurt Cobain, en medio de rumores sobre su muerte: este es el precio que tendría

Kurt Cobain ha sido uno de los artistas protagonistas de la industria rock en las últimas horas. Décadas después de su fallecimiento, el vocalista de Nirvana es noticia nuevamente, luego de que se mencione la posibilidad de que su deceso no haya sido un suicidio.

Esta noticia ha conmocionado a miles de fanáticos, sobre todo por la forma en que cambiaría todos los hechos posteriores a su fallecimiento.

No obstante, Cobain también se convirtió en noticia luego de que en las últimas semanas se revelara que una de sus guitarras será subastada, a cambio de un millonario precio.

¿Cuánto vale la guitarra de Kurt Cobain?

Sin lugar a dudas, Kurt Cobain es una de las figuras más grandes de la escena musical del rock a nivel mundial. Este artista ha sido capaz de construir un legado enorme, gracias a la forma en que hcompuso éxitos inigualables a nivel mundial.

Gracias a su recorrido con Nirvana, Cobain ha logrado quedar como una leyenda inigualable en el mundo del rock, con un legado irreversible.

Su triste suicidio dejó a muchos de luto a mediados de los ’90’s. Sin embargo, en las últimas horas se ha convertido en tendencia, luego de que una investigadora revelara que la posibilidad de que este fallecimiento se haya tratado de un suicidio.

Ante esto, miles de fanáticos se han sentido conmocionados con esta versión, aunque no es la única novedad alrededor de Kurt Cobain durante esta semana.

La icónica guitarra del vocalista será subastada, y costará una millonada de dinero, la cual deberán pagar los interesados en este instrumento.

La guitarra estará sujeta a subasta junto a los instrumentos u objetos de otras leyendas. Algunos son Eric Clapton, Los Beatles o David Gilmour.

En el caso de la de Kurt Cobain, se trata de la guitarra utilizada para interpretar ‘Smells Like Teen Spirit’, la cual corresponde a un modelo Fender Mustang del 1966.

¿Cuánto costará esta guitarra?

Al tratarse de una subasta, no hay un precio exacto estipulado para la venta de este instrumento. Sin embargo, expertos asegurarían que este valor podría llegar a los 5 millones de dólares.

Este se convertiría en uno de los objetos más caros en la historia del rock, al mismo nivel de una leyenda como lo es Kurt Cobain.