Corey Taylor es uno de los protagonistas más grandes en la historia del metal. Este icónico artista ha logrado convertirse en una figura notable y representativa para el género, gracias a su estilo y su brillante voz gutural.

El líder de Slipknot ha enamorado a cada una de sus fanáticos, a partir de una estética brillante, y también un estilo imolvidable que ha plasmado en todos sus éxitos dentro del género.

Más noticias: Corey Taylor y sus 10 discos favoritos de metal; Metallica y Megadeth en la lista

Esto le ha permitido convertirse en una voz de opinión sumamente respetada, sobre todo en la música y dentro del género en total.

De hecho, hace varios años Taylor protagonizó una dura polémica, luego de que revelara la que, para él, es la banda de rock que se ha convertido en el ‘chivo expiatorio’ del género.

La banda de rock que detesta Corey Taylor, de Slipknot

El rock es uno de los géneros más amplios en la historia de la industria musical. Grandes bandas se han ganado el cariño de sus fanáticos, pero, otras han quedado en el olvido a partir de estilo criticados.

Varias agrupaciones se han convertido en blanco de duras críticas, e incluso, muchas otras han sido tiradas abajo por propios colegas.

Una de las más comunes es Nickelback, la cual para muchos es de las agrupaciones más aburridas del rock, por más que esto no disminuya en lo absoluto el legado de esta banda.

Más noticias: Las películas en las que Corey Taylor, vocalista de Slipknot, ha aparecido ¿las conoce?

Aun así, según Corey Taylor hay una banda que tomó el testigo de Nickelback dentro del género, gracias a las duras críticas que ha recibido dentro de la industria.

En el año 2019, Taylor asistió a una entrevista para Jonesy’s Jukebox, allí conversó con Steve Jones, ex Sex Pistols, quien dirigió su dedo a Nickelback para decir que son el ‘chivo expiatorio’ del rock.

No obstante, Taylor expresó que su reemplazo son los Imagine Dragons, el líder de Slipknot los definió como terribles, especialmente por su estilo y sonido.

Esta banda de Las Vegas ha acumulado una notable fama a nivel mundial, gracias a sus éxitos fusionando el rock y el pop.

Aun así, no son del encanto de Corey Taylor. En su momento, Dan Reynolds, líder de esta banda respondió a estas críticas y aseguró que ha tenido que enfrentarse a este tipo de comentarios desde el inicio de su carrera. Incluso dijo que esperaba que dentro de la industria surja una mayor ayuda y respeto entre colegas.

A pesar de esto, Taylor fue claro y resalta que Imagine Dragons no tiene su respeto.