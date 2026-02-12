La banda que no logró impresionar a Mick Jagger de The Rolling Stones: “Nada nuevo”

La industria musical tiene unas leyendas que, sin duda, dejaron en lo más alto el rock en todo el mundo. Una de estas bandas históricas son The Rolling Stones, quienes, con Mick Jagger como el gran líder, lograron llenar varios de los estadios más importantes de todo el mundo.

Desde los años 60, los artistas han logrado no solo posicionarse como una de las estrellas del rock, al punto que muchos los ven como ese ejemplo a seguir de lo que quieren lograr con sus bandas. Pese a eso, el cantante, Mick Jagger, confesó que hay muchas agrupaciones que, sin duda, no logran transmitirle nada, al punto que considera que no ofrecen nada novedoso en cuanto a música.

A lo largo del tiempo, los integrantes de The Rolling Stones han podido compartir con otras bandas y artistas que quieren demostrar que quieren dejar huella en la industria musical. De hecho, muchas de estas agrupaciones se han convertido en unas de las más importantes en su género, pero no han logrado llamar la atención de otros artistas.

Mick Jagger de The Rolling Stones confesó que la banda que no logró impresionarlo

En medio de una entrevista, el cantante Mick Jagger decidió hablar de cómo ha cambiado la música con el paso de los años y cómo hay varias bandas que siguen “sin ofrecer algo nuevo”. Fue entonces cuando habló sobre Spandau Ballet y Duran Duran, dos grupos de rock que se formaron hace varios años y han sido premiados en varias oportunidades.

Pese a eso, para el cantante nada de esto es nuevo y no dudó ni un segundo en mencionar que no se sentía a gusto escuchando este tipo de canciones. Mencionó que no le gusta y que no considera que ellos hagan un aporte importante a la música.

“No me gusta Spandau Ballet, no los considero nada nuevo. Quiero decir, eso ya existía hace años. No me dicen nada nuevo”, mencionó el cantante.

Pero no solo hablo de ellos, sino que también menciono a Duran Duran, una banda de pop rock que se posicionó en los años 80. “No creo que sean buenos, pero creo que Duran Duran ha hecho un par de buenos discos”, aseguró.

No se tienen muchos detalles sobre los motivos por los que aseguró que estas bandas no eran de su gusto, pero al parecer en varias oportunidades ha hablado del tema, mencionando que pese a que tienen algunos éxitos musicales, no hay mucho detrás de sus canciones.