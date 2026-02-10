Horarios y recomendaciones para el concierto de My Chemical Romance HOY en Bogotá; tome nota

Se acabó la espera, la banda de rock que marcó varias generaciones con su música, My Chemical Romance, ya está en Bogotá y tiene todo listo para su concierto HOY martes 10 de febrero en el Vive Claro. En las últimas horas se conocieron varias imágenes de los integrantes de la agrupación paseando por las calles de la capital y ultimando detalles de un show que promete conquistar a sus fans.

Esta es la primera vez que se van a presentar en Colombia y quieren hacerlo por todo lo alto, demostrando que su música sigue más viva que nunca. De hecho, van a contar con invitados de lujo y cantar varios de sus éxitos que hace mucho fueron un himno de toda una generación.

Horarios y recomendaciones para el concierto de My Chemical Romance HOY en Bogotá

Tenga en cuenta que el clima en la capital en los últimos días no ha sido el mejor, por lo que se recomienda llevar chaqueta e ir abrigado con impermeable por si presentan lluvias. Según el estado del clima, en horas de la noche de hoy martes 10 de febrero, la capital estará parcialmente nublada.

La apertura de las puertas en todas las localidades será desde las 4:00 p.m. y desde tempranas horas de la mañana de este 10 de febrero, los fans están haciendo fila en el Vive Claro para obtener los mejores lugares. Lleve su boleta descargada en el celular para que sea más fácil el ingreso, teniendo en cuenta que en ocasiones la señal puede colapsar.

The Hives, la banda invitada para acompañar el concierto, se presentaría a las 7:00 p.m. y posteriormente a las 9:30 p.m. My Chemical Romance estaría dando inicio a su show en el escenario y cantarían por varias horas.

TransMilenio habilitó rutas especiales para que las personas puedan salir desde las estaciones de Salitre – El Greco, Vive Claro y Can, que van hasta el portal Sur, Norte, Calle 80, El Dorado, Usme, Suba, la troncal América y el 20 de Julio.

El concierto estaría llegando a su fin aproximadamente a medianoche. Si quiere grabar y no perderse ningún detalle de todo lo que va a pasar, recuerde llevar Power Bank para mantener cargado su dispositivo móvil.

Finalmente, disfruté de este concierto, pues la banda se caracteriza por tener uno de los shows más espectaculares, que lo lleva a recordar toda la época de los 2000 que marcó a la generación emo.