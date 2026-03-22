Billboard reveló cuáles son las mejores tres bandas de rock en español; Soda Stereo se destaca

El rock en español viene tomando fuerza y es que desde hace varios años, algunas bandas se han destacado entre las mejores por sus sonidos fuertes, letras que inspiran y tonos diferentes que los posicionan a nivel internacional. Por eso, en esta oportunidad, el medio de comunicación musical Billboard dio a conocer su top de cuáles eran las mejores agrupaciones de este género, que sin duda se destacan entre los mejores.

Además, destacan todo lo que es el rock en español en la actualidad, que logra fusionar una mezcla de sonidos de diferentes géneros, para unirlo en una sola canción que se destaca. Pero también muestran algunas canciones que van más allá de esa protesta social, para poder darle vida a unas letras llenas de sentimiento, que han sido dedicadas en varias oportunidades.

Leer más: Los cinco conciertos de rock imperdibles de este 2026 en el mundo; Metallica entre ellos

¿Cuáles son las mejores tres bandas de rock en español? Esto dice Billboard

Sui generis: Una banda argentina que logró destacar en la industria y demostrar que el rock está más vivo que nunca en este país. Conformada por Charly García y Nito Mestre, los artistas decidieron protestar de una forma diferente en sus canciones, así que muchas de sus letras donde hablaban de temas sociales le daban un espacio especial a la poesía, el amor, la amistad y las emociones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rock_naciomal (@rock_naciomal)

Nació en los años 70 y desde entonces, lograron hacer historia, porque para muchos sus sonidos eran todo lo que tenían para poder manifestar su inconformismo con lo que pasaba a su alrededor. Su sonido no era fuerte; contrario a eso, eran melodías suaves que, más allá de mostrar la realidad, también permitían que sus fans soñaran con un mejor futuro.

Café Tacvba: En 1992, estos chicos decidieron crear algo totalmente diferente, en donde el rock fuera protagonista, pero también le dieran puerta abierta a los sentimientos. Así fue como se creó esta banda en Ciudad de México. Crearon un sonido completamente diferente, en donde la tradición se combinó con nuevos sonidos que conectaron con las personas, que poco a poco se fueron enamorando de su esencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los K’comxtles (@loskcomxtles)

Siempre buscaron hacerle un homenaje a América Latina, así que quisieron mostrar todo de una forma diferente, hacer colaboraciones con artistas de la región y hasta combinaban sus canciones en algo nuevo para atraer a un nuevo público.

Soda Stereo: En el primer lugar, posicionan a la banda que, sin duda, logró posicionarse no solo en el rock en español, sino en todo lo relacionado con este género. Demostraron que tenían todo para darse a conocer sin problema en todo el mundo. Gustavo Cerati fue una leyenda con la agrupación, en donde mostraban temas sociales, pero también sonidos latinos, con un poco de romance en una que otra canción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Soda Stereo (@sodastereo)

Para muchos, la química que tenían estos artistas sigue siendo una de las más conocidas en la actualidad, asegurando siempre que fueron unas leyendas. Sus canciones están entre las más escuchadas, hay quienes las toman con inspiración y, aun en la actualidad, siguen demostrando que el rock en español es uno de los más importantes.