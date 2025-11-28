Esta es la mejor banda de rock en la historia de Latinoamérica según Billboard: no es Soda Stereo ni Molotov

El rock ha sido uno de los géneros más grandes y reconocidos en la historia de la música en Latinoamérica. Grandes bandas y artistas han brillado y han hecho de sus éxitos auténticos himnos para la historia.

Artistas de la talla de Gustavo Cerati, Charly García y más han sido capaces de encantar a sus fanáticos y quedar grabados para la historia de la música.

Sin embargo, recientemente expertos en la industria eligieron resaltaron a una banda como la mejor del continente en la historia del rock, y la polémica se hizo notar.

La mejor banda del rock en la historia de Latinoamérica según Billboard

Recientemente Billboard hizo un ranking con las mejores bandas en la historia del rock. Grandes nombres salieron resaltados dentro de una auténtica lista de leyendas que se han convertido en próceres del género.

Varias identidades quedaron resaltadas, especialmente por su legado y potente lista de canciones brillantes.

Los grandes ganadores de la competición fueron los Beatles, al ser reconocidos como líderes del rock en su historia como género.

Aun así, algo que llamó la atención fue la poca cantidad de artistas latinoamericanos dentro de esta lista. Los resaltados exactamente fueron solo 2, por lo que hubo 1 que quedó coronado como el rey en el continente.

Si bien esto se podría considerar como un gran logro, la polémica estuvo a la orden del día, especialmente para los amantes del hard rock.

Según Billboard, la mejor banda en la historia de Latinoamérica es Maná, la legendaria agrupación de México, que ha marcado un legado brillante.

Esta banda ha encantado a una cantidad enorme de amantes del rock en este continente. Sin embargo, para muchos esto ha sido sumamente crítico, sobre todo por parte de quienes consideran que esta banda no es verdadero rock.

Aun así, esta agrupación consiguió este histórico logro en el puesto 25, incluso por encima de bandas de la talla de Pearl Jam, Aerosmith o Ramones.

¿Cuál fue la otra banda?

Finalmente, la otra banda latinoamericana destacada dentro de esta lista fue Café Tacvba, otra banda mexicana que ha marcado historia en el rock, y se posicionó en el lugar 44.

Sin dudas, a pesar de las críticas, estas bandas son parte clave del rock y de una industria de éxito en el continente.