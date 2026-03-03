¿Gustavo Cerati reencarnó en Perú? Imitador del cantante de Soda Stereo dejó al público con la boca abierta

Gustavo Cerati es uno de los artistas más grandes y reconocidos en la historia de Argentina y del rock en español. El líder de Soda Stereo encantó a miles de fanáticos gracias a sus éxitos tanto en esta banda, como en solitario.

El legado de este vocalista ha sido brillante, y por ello, miles de personas aun recuerdan con luto su fallecimiento hace más de una década, luego de su último show en Caracas, Venezuela.

Parte del cariño de este público se ha demostrado de manera incesante en todo el mundo, y el propio artista ha sido blanco de varios homenajes e imitaciones.

Recientemente se dio una bastante viral en Lima, Perú, luego de que un imitador de Gustavo Cerati se presentara en un reality show, con una interpretación que dejó al público con la boca abierta.

Imitador de Gustavo Cerati dejó al público con la boca abierta

“¿Gustavo Cerati reencarnó en Perú?” Esa fue la frase que varios comentarios hicieron viral a través de las redes sociales. En las últimas horas se hizo sumamente una presentación en ‘Yo Soy Perú’.

Este reality show funciona al más puro estilo de ‘Yo Me Llamo’ en Colombia. Allí se pueden ver a varios jóvenes de gran talento imitar a absolutas leyendas de la música.

En la edición de este 2026, resalta Fernando Sosa, un imitador de Gustavo Cerati, que ciertamente ha sorprendido a todos por su talento, y su parecido vocal con el argentino.

Recientemente una de sus presentaciones se hizo viral. En ella Sosa interpretó ‘En La Ciudad de la Furia’ y dejó a todos con la boca abierta.

Sosa interpretó este éxito, y sorprendió a muchos. Algunos aseguraron que, a pesar de lo difícil que puede ser, su voz suena casi calcada a la de Cerati.

Los posts de esta presentación se llenaron de comentarios de apoyo, y por supuesto, de miles de amantes de Soda Stereo, quienes extrañan a este líder.

El regreso de Soda Stereo

Sin dudas, este no será el único homenaje a Gustavo Cerati este año. Soda Stereo, la legendaria banda argentina regresará a los escenarios, para honrar la imágen de su líder.

Zeta Bosio y Charly Alberti dirán presente en una gira internacional que llevará el nombre de ‘Ecos’. Soda Stereo se presentará con 3 fechas en Bogotá desde el 28 hasta el 30 de mayo, y también 3 presentaciones en la propia Lima, Perú.