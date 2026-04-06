Así quedó la votación para el Rock and Roll Hall Of Fame 2026: sin Oasis ni Iron Maiden

El Rock and Roll Hall Of Fame es uno de los museos más grandes y reconocidos de la industria musical. Grandes artistas y bandas han logrado ser inducidos a esta sala, gracias a su icónica trayectoria y éxitos inigualables.

En este 2026, nuevas estrellas volvieron a ser parte de las nominaciones, con el objetivo de entrar a este salón, y coronar su carrera como estrellas del rock y el metal a nivel internacional.

Estos nominados se sometieron una vez más a votación por parte de los fans, y los ganadores ya han sido seleccionados, aunque los resultados generaron indignación para el público.

Así quedó la votación del Rock and Roll Hall of Fame 2026

Para muchos, entrar al Rock and Roll Hall of Fame es uno de los mayores logros en la historia de una estrella de este género. Miles de artistas han batallado por ser parte de este museo, y varios lo han logrado de forma notable.

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Aun así, este lugar también ha recibido duras críticas por varios años, gracias a sus nominaciones, y la entrada de artistas cuyo género principal no es el rock, ni el metal.

Para la clase de este 2026 los nominados fueron:

Billy Idol

INXS

Iron Maiden

Jeff Buckley

Joy Division/New Order

Lauryn Hill

Luther Vandross

Mariah Carey

Melissa Etheridge

New Edition

Oasis

Phil Collins

Pink

Sade

Shakira

The Black Crowes

Wu-Tang Clan

Luego del proceso de votación, el resultado arrojado por los fanáticos votantes fue el siguiente:

1- New Edition – 1.022.683

2- Phil Collins – 900.825

3- Pink – 852.581

4- Shakira – 738.034

5- Luther Vandross – 732.747

6- INXS – 645.021

7- Sade – 622.997

8- Wu-Tang Clan – 610.083

9- Billy Idol – 601.061

10- Mariah Carey – 503.549

11- Lauryn Hill – 472.708

12- Iron Maiden – 395.281

13- Melissa Etheridge – 387.393

14- The Black Crowes – 277.769

15- Oasis – 259.942

16- Joy Division + New Order – 229.862

17- Jeff Buckley – 171.146

En redes sociales estos resultados indignaron a muchos, sobre todo por mostrar a Shakira como una de las 7 líderes, pero otra banda de la talla de Iron Maiden fuera del ranking.

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A pesar de esto, cabe aclarar que estos resultados no definen quienes serán inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. Existen otros elementos a considerar, como lo es la evaluación de los jueces.

Por el momento quedará esperar por los seleccionados, los cuales serían revelados de forma oficial en los próximos días.