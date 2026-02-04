Estos son los vehículos que podrán circular en el día sin carro y sin moto en Bogotá; tome nota

El próximo jueves cinco de febrero del 2026 se va a realizar en Bogotá una nueva jornada del Día sin carro y sin moto. Esto quiere decir que desde las 5:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m., cientos de personas se van a tener que movilizar usando servicios de transporte públicos, bicicleta, patinetas y, en algunos casos, vehículos autorizados.

La alcaldía de Bogotá ya dio a conocer cuáles son esos automotores que van a poder movilizarse sin problema a lo largo de la jornada. Pero debe tener en cuenta que, en muchos casos, los usuarios deben contar con los permisos correspondientes, los cuales deben mostrar ante las autoridades de tránsito y transporte en caso de que lo soliciten.

Leer más:¿Cuándo es el día sin carro y sin moto en Bogotá? Esta sería la multa por usar su vehículo durante la jornada

¿Cuáles son los vehículos que pueden salir en el día sin carro y sin moto en Bogotá?

Como ya es costumbre, el primer jueves de enero se realiza la jornada del Día sin carro y sin moto en la capital del país. Todo esto, con el fin de reducir la contaminación ambiental y fomentar el uso de medios de transporte con energías más amigables con el medio ambiente.

En esta oportunidad, le presentamos el listado completo de automotores que pueden circular a lo largo de esta jornada sin problema. Todo esto, teniendo en cuenta los beneficios que tienen diferentes vehículos que tienen cero emisiones.

Estos son todos los vehículos que van a poder circular a lo largo de la jornada del día sin carro, sin problema:

Seguir leyendo: Carros: En qué zonas de Bogotá saldrá más barata la gasolina tras reducción, según IA

Vehículos de servicio especial o publico

Automotores que están vinculados a empresas, plataformas electrónicas o establecimientos de comercio que presten servicio de mensajería y domicilios.

Carros con permiso especial de transporte a personas en condición de discapacidad

Vehículos de emergencia, transporte escolar o aquellos con capacidad para más de 10 pasajeros

Carros de caravana de presidencia o vehículos de las fuerzas militares, Policía Nacional y organismos de seguridad del Estado y el CTI

Carros eléctricos de cero emisiones

Motos eléctricas de cero emisiones

Carrozas fúnebres, vehículos destinados al control, operaciones y mantenimiento del SITP

Patinetas eléctricas cero emisiones

Tenga en cuenta que todos aquellos vehículos híbridos no van a tener permiso para circular a lo largo de esta jornada. De hecho, en caso de que usted se movilice por las calles de Bogotá en esta fecha, puede recibir una fuerte sanción.

Según mencionaron las autoridades, todos aquellos que incumplan con la medida de restricción en el 2026 van a tener que enfrentar una multa de $633.200, la inmovilización del vehículo y tendrán que asumir el pago del servicio de grúa y patios.