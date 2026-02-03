Sorteo Copa Libertadores 2026: ¿Cuándo se definen los grupos y el calendario? Fecha oficial

Los torneos internacionales están cerca de comenzar, así que ya se conocen cuáles serán los próximos encuentros que se van a disputar y dónde se va a definir quiénes serán los últimos clasificados al torneo. El primer encuentro se va a disputar HOY, martes 3 de febrero del 2026, con el fin de dar inicio a la serie E1, y el ganador entre The Strongest y Deportivo Táchira avanzará a la siguiente ronda.

El miércoles cuatro de febrero, se va a desarrollar el segundo partido; en esta oportunidad, Mayo de Paraguay y Alianza Lima tendrán que disputar el siguiente puesto. De esta manera, a lo largo de los próximos días, habrá novedades sobre cuáles serán los equipos que se van a quedar con los últimos cupos para el torneo más importante de Sudamérica.

¿Cuándo se definen los grupos y el calendario de La Copa Libertadores?

A lo largo de la primera fase, van a participar diferentes equipos de Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Entre ellos se van a definir los equipos que superan la fase preliminar y así se suman a los otros 13 clubes que ya hacen parte de la fase dos por ganar diferentes torneos en el último año.

Durante la fase de grupos de la Copa Libertadores van a competir en total 32 equipos de todos los países de Sudamérica. El sorteo oficial de la fase de grupos se va a realizar el próximo 18 de marzo del 2026.

Por ahora, el partido de la primera fase uno será el dos de febrero; el de vuelta sería la semana siguiente, pero no han confirmado la fecha. En el caso de la fase dos, el partido sería entre el 17 o el 26 de febrero y, finalmente, fase tres desde el 3 al 12 de marzo.

En adelante, la primera fecha sería el siete de abril y así consecutivamente hasta el 28 de mayo. Después, el seis de junio se hará el sorteo de los octavos de final, que dará inicio el 20 de agosto, tras el fin del Mundial de la FIFA 2026, para tener la gran final de la Copa Libertadores del próximo 28 de noviembre.