James Rodríguez da pista sobre su nuevo equipo: este sería el próximo destino del colombiano

James Rodríguez es uno de los grandes protagonistas del mundo del fútbol en el invierno europeo de este 2026. Luego de su salida del Club León, el mediocampista colombiano busca club, con la urgencia y cercanía de la Copa del Mundo de 2026.

Luego de una carrera llena de éxitos, James confía en poder encontrar pronto un destino que le permita desempeñar su fútbol con talento para llegar a punto a sus compromisos con la ‘tricolor’.

Más noticias: Así va la tabla de goleadores históricos de la Selección Colombia tras amistoso contra Australia

Ante esto, varios fanáticos han estado atentos al próximo destino de Rodríguez, y el propio ’10’ habría dado pistas a través de sus redes sociales.

James Rodríguez dio pista sobre su nuevo destino

Las últimas horas han sido varias las novedades y rumores que se han presentado respecto a James Rodríguez. El colombiano actualmente no tiene club, luego de salir de Club León.

Esto ha generado gran preocupación, sobre todo por parte de quienes desean ver a James a plenitud durante la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, el colombiano estaría más cerca de saber su próximo destino de lo que parece. A través de sus redes sociales, James publicó una fotografía subido a un avión, con las palabras ‘here we go’.

Esto es una clara referencia a Fabrizio Romano, un periodista especializado en el mercado de fichajes, quien oficializa los movimientos más importantes de Europa con esta frase.

Here we go pic.twitter.com/ZCF8zUYo4z — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) February 3, 2026

Del mismo modo, en las últimas horas han surgido algunos reportes respecto a negociaciones avanzadas por parte de James Rodríguez con un nuevo club.

Más noticias: Reciente estudio desata polémica tras mencionar el trabajo de James Rodríguez en el Real Madrid ¿Qué señaló?

De acuerdo con Pipe Sierra, este equipo es el Minnesota United de Estados Unidos. Dicho club estaría en negociaciones con el colombiano, e incluso se espera que la oficialidad pueda llegar en los próximos días.

🚨 Exclusiva: James Rodríguez (34) está en negociaciones avanzadas con #MinnesotaUnited. Esperan acordar su vinculación en los próximos días 🇨🇴



🤙🏼 @tombogert pic.twitter.com/eIRakx1yj1 — Pipe Sierra (@PSierraR) February 3, 2026

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo?

Frente a estas noticias, la urgencia de James Rodríguez por encontrar un nuevo club parece notable. Cabe recordar que el inicio de la Copa del Mundo 2026 está a solo meses.

Este icónico torneo dará su puntapié inicial para Colombia el 26 de junio, cuando se mida al seleccionado de Uzbekistán.