¿Cuándo es el día sin carro y sin moto en Bogotá? Esta sería la multa por usar su vehículo durante la jornada

Como ya es habitual, el primer jueves de febrero se desarrolla la jornada de día sin carro y sin moto en Bogotá. Esto quiere decir que desde las 5:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m., estos automotores no van a poder movilizarse por ninguno de los corredores de la ciudad.

Esto se hace con el fin de poder promover el transporte público y sostenible, como la importancia de adoptar nuevas medidas que puedan contribuir al medio ambiente, ya sea caminar, usar bicicleta o movilizarse en otro tipo de transporte público. Aunque hay algunas excepciones, gran parte de los carros que transitan por la capital todos los días deberán dejar su carro en casa con el fin de evitar infracciones.

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá?

El próximo cinco de febrero del 2026 es la primera jornada del Día sin carro y sin moto en Bogotá, desde las 5:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. A lo largo del día, van a estar en funcionamiento todas las opciones de transporte público, como lo son las rutas de Transmilenio y SITP.

A lo largo del día no van a poder funcionar carros, ni motos particulares, ni aquellos que hayan pagado el pico y placa solidario, vehículos particulares de medio de comunicación de placa amarilla, automotores de escuelas de conducción, entre otros.

Tenga en cuenta que, en caso de que usted se movilice en su carro o motocicleta durante este día, este podrá ser inmovilizado y trasladado a los patios de tránsito. Además, les pondrán una multa económica de $633.200 por incumplir las normas que impuso la alcaldía de Bogotá hace varios años en cuanto a todo lo relacionado con el ‘Día sin carro’.

En cuanto a las excepciones, hay varias que podrán transitar sin problema, pero deben cumplir con todas las normas y acreditar el servicio que están prestando durante la jornada.