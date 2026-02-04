Revelan cuánto ganarían los árbitros del fútbol colombiano en el 2026 por partido ¿Muy poco?
En las últimas horas revelaron detalles sobre como habrían quedado los sueldos de un árbitro en Colombia en el nuevo año 2026.
Ya se conocen todos los detalles respecto a todo lo que serán los pagos que van a recibir varias personas que hacen parte de la Liga BetPlay 2026-1 en Colombia. Han pasado hasta ahora cuatro fechas, en donde se han visto varias polémicas, muchas relacionadas con los árbitros y hasta el estado de las canchas.
Pese a eso, ya se conoce la programación de todos los encuentros que harán parte de la fecha número cinco de la Liga BetPlay 2026-2. Además, en redes sociales, revelaron detalles sobre todo lo que será el sueldo que van a tener los árbitros a lo largo de este nuevo semestre.
En las últimas horas, por medio de redes sociales, el reconocido analista arbitral, José Borda, dio a conocer cuál sería el salario de los árbitros en Colombia en el nuevo año 2026. Todo esto, teniendo en cuenta el aumento que tuvieron respecto a lo que les podía llegar por cada encuentro deportivo en el año 2025.
Según mencionó, el aumento que tendrían en sus sueldos es de aproximadamente el 6% en comparación con el año pasado. Además, hay que tener en cuenta que todos los sueldos son diferentes en la cancha, por lo que van de mayor a menor, teniendo en cuenta sus funciones en cada partido.
El que mejor gana sería el árbitro central, que empezará a ganar por cada partido de primera división un sueldo aproximado de $3.075.000, siendo este el mejor pago. Los salarios por partido de los otros árbitros cambian de la siguiente manera:
TARIFAS 2026
Estos son las tarifas que reciben los árbitros como pago a sus servicios árbitrales por partido en la Liga colombiana 2026:
Árbitro: $3.075.000
Asistentes: $2.152.000 c/u
Var: $2.152.000
Avar: $ 1.541.000
4 to: $ 311.000
El incremento fue el 6% respecto al año pasado pic.twitter.com/EStX16GtXu
— Jose Borda (@Borda_analista) February 3, 2026
Este dinero sería completamente libre, teniendo en cuenta que a ellos les aseguran el transporte dentro de la ciudad para que puedan llegar a los diferentes estadios. Además, todos los gastos de hospedaje también están incluidos a la hora que son elegidos para ser la mayor autoridad dentro de un encuentro deportivo en los diferentes estadios del país.