Los carros eléctricos más vendidos en 2025; ¿cuáles son las mejores opciones en este 2026?

La Andi y Fenalco presentaron un informe sobre la venta de carros eléctricos en 2025. Según los datos registrados en el RUNT, las ventas de estos vehículos registraron un aumento significativo en comparación con 2024, reflejando un creciente interés de los colombianos por las alternativas de movilidad sostenible.

Byd, Kia, Chery, Volvo y Chevrolet son las marcas de los carros eléctricos con mayor participación en el mercado. A continuación le contamos cuáles fueron los 20 vehículos más comprados por los colombianos en el año anterior.

BYD: 10.327 unidades. KIA: 1.212. CHERY: 1.194. VOLVO: 1.118. CHEVROLET: 777. BMW: 484. FAW: 470. JAC: 467. GAC: 432. RENAULT: 361. MG: 291. ZEEKR: 282. MINI: 241. DONGFENG: 200. CHANGAN: 187. MERCEDES BENZ: 172. JMC: 138. TG: 134. AUDI: 132. GREAT WALL: 120.

¿Cuáles son los mejores carros eléctricos para este 2026?

Teniendo en cuenta los carros más vendidos en 2025, un experto en el sector automotriz mencionó cuáles son las mejores opciones para los colombianos durante este año.

BYD Yuan UP

Según mencionó, este es el rey del mercado. El hecho de comprar el auto más vendido tiene grandes ventajas estratégicas como tener repuestos garantizados, mayor facilidad de reventa y una red de servicio muy experimentada. Tiene una batería con una larga vida útil, convirtiéndose en una compra segura.

Volvo EX30

Es una marca de lujo con ventas de marca masiva, teniendo un equilibrio entre estatus y tecnología. Es un precio muy competitivo para ser Premium y un nivel de seguridad muy referente de Volvo. Tiene una red de carga propia en el país, siendo una opción sofisticado, rápido y con prestigio.

Kia EV5