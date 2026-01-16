Los carros eléctricos más vendidos en 2025; ¿cuáles son las mejores opciones en este 2026?

Los carros eléctricos más vendidos en 2025 dejaron claro qué modelos lograron conquistar a los consumidores por su rendimiento, autonomía y tecnología. De cara a 2026, esas preferencias sirven como referencia para analizar cuáles siguen siendo las mejores opciones del mercado y qué nuevos vehículos se perfilan como alternativas ideales para quienes buscan eficiencia, innovación y movilidad sostenible.
Cada vez más colombianos están apostando por los carros eléctricos, que sin duda se han consolidado como una alternativa real y atractiva frente a los vehículos tradicionales. Por este motivo, un experto en el sector automotor analizó el comportamiento del mercado y señaló cuáles de los modelos más destacados de 2025 se perfilan como las mejores opciones para 2026.
Los carros eléctricos más vendidos en 2025
La Andi y Fenalco presentaron un informe sobre la venta de carros eléctricos en 2025. Según los datos registrados en el RUNT, las ventas de estos vehículos registraron un aumento significativo en comparación con 2024, reflejando un creciente interés de los colombianos por las alternativas de movilidad sostenible.
Byd, Kia, Chery, Volvo y Chevrolet son las marcas de los carros eléctricos con mayor participación en el mercado. A continuación le contamos cuáles fueron los 20 vehículos más comprados por los colombianos en el año anterior.
- BYD: 10.327 unidades.
- KIA: 1.212.
- CHERY: 1.194.
- VOLVO: 1.118.
- CHEVROLET: 777.
- BMW: 484.
- FAW: 470.
- JAC: 467.
- GAC: 432.
- RENAULT: 361.
- MG: 291.
- ZEEKR: 282.
- MINI: 241.
- DONGFENG: 200.
- CHANGAN: 187.
- MERCEDES BENZ: 172.
- JMC: 138.
- TG: 134.
- AUDI: 132.
- GREAT WALL: 120.
¿Cuáles son los mejores carros eléctricos para este 2026?
Teniendo en cuenta los carros más vendidos en 2025, un experto en el sector automotriz mencionó cuáles son las mejores opciones para los colombianos durante este año.
BYD Yuan UP
Según mencionó, este es el rey del mercado. El hecho de comprar el auto más vendido tiene grandes ventajas estratégicas como tener repuestos garantizados, mayor facilidad de reventa y una red de servicio muy experimentada. Tiene una batería con una larga vida útil, convirtiéndose en una compra segura.
Volvo EX30
Es una marca de lujo con ventas de marca masiva, teniendo un equilibrio entre estatus y tecnología. Es un precio muy competitivo para ser Premium y un nivel de seguridad muy referente de Volvo. Tiene una red de carga propia en el país, siendo una opción sofisticado, rápido y con prestigio.
Kia EV5
Se presenta como una de las mejores opciones del mercado, destacando especialmente por su autonomía real. Su interior combina un diseño ultra-moderno con materiales de alta calidad, ofreciendo un amplio espacio ideal para quienes buscan comodidad y funcionalidad en cada viaje.