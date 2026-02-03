Tom Morello se presentará en Bogotá como antesala al FEP 2026: fecha, lugar y precios

Tom Morello es una de las figuras más grandes y destacadas en la historia del rock. Este guitarrista ha dado muestras interminables de su talento, gracias a sus apariciones en solitario y con Rage Against The Machine.

Esta leyenda ha enamorado a miles de fans gracias a su pasión, y a varios hitos con la guitarra que lo marcan como una leyenda del género.

Colombia tendrá la posibilidad de ver a este nombre legendario en vivo en el Festival Estéreo Picnic. Sin embargo, también podrá hacerlo en una presentación especial como antesala.

Tom Morello se presentará en antesala al FEP 2026

Como una tradición, el Festival Estéreo Picnic es uno de los eventos más esperados de este 2026 en la escena musical de Colombia. Grandes estrellas y figuras dirán presentes en el escenario del Parque Simón Bolívar.

Una de ellas es justamente Tom Morello, el legendario guitarrista del rock y la música a nivel mundial. Este artista se presentará en el FEP el sábado 21 de marzo.

No obstante, sus fans podrán disfrutarlo en solitario algunos días antes. Morello reveló que dirá presente en Bogotá el próximo 19 de marzo.

Esto será con su ‘Electric Full Band Show’, en un show imperdible desde el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, donde cientos de amantes del rock dirán presente.

Si usted es uno de los amantes de Tom Morello, y desea verlo en vivo, les decimos que los precios para este evento son los siguientes:

Platea Delantera – $299.000 + $54.400 en servicio

Palco – $279.000 + $49.900 en servicio

Platea Posterior – $249.000 + $44.500 en servicio

Balcón Delantero – $179.000 + $32.000 en servicio

Balcón Posterior – $149.000 + $26.600 en servicio

Esta boletería puede ser encontrada a través de la plataforma de TuBoleta, donde encontrará cada uno de los detalles de este show con el legendario guitarrista de Audioslave como protagonista.

Horario por días del FEP 2026

En caso de que esté atento al Festival Estéreo Picnic 2026, aquí les dejamos la programación completa por días:

Viernes 20 de marzo: Tyler, The Creator, Lorde, Peggy Gou, Turnstile, Brutalismus 3000, Addison Rae, Katseye, Yousuke Yukimatsu, DJO Royelotis, TIMO, The Dare, The Warning, Balu Brigada, Nicólas y los Fumadores, Six Sex, Elniko Arias, ROZ, Peter Blue, Manú, Entreco, Error999, Innexen (Live), Briela Veneno.

Sábado 21 de marzo: The Killers, Young Miko, Kygo, Tom Morello, Mochakk, Luis Alfonso, Iván Cornejo, XXXX, The Whitest Boy Alive, Bob Moses, 31 minutos, HVOB (Live), Guitarricadelafuente, Judeline, Universe, Manuel Lizarazo, Machaka, Roi Turbo, Aria Vega, Daniel Andrés, Silvia Ponce.

Domingo 22 de marzo: Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechii, Interpol, Blood Orange, Ben Bohmer, Men I Trust, Aitana, Lasso, Viagra Boys, 2Hollis, XXXX, Bunt, Hamdi, Macario Martínez, Badsista, Wost, DVD, Pirineos en Llamas, DJ Babatr, Zarigueya, Antokipo3, Agraciada.