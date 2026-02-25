Estos son los nominados al Salón de la Fama del Rock 2026; Oasis, Iron Maiden y otros en la lista

El Salón de la Fama del Rock es una de las instituciones más prestigiosas a nivel musical que busca premiar a los artistas más influyentes de la música, para de esa manera guardar su legado cultural como unas leyendas. De esta ,manera, aquellos que se encuentren nominados deben sentirse honrados por su buen trabajo y trayectoria.

Este 25 de febrero, el Salón de la Fama del Rock anunció su lista de nominados para la ceremonia de incorporación, un número de 17 artistas a diferencia de otros años donde no pasaban de los 14 o 15. Además, para este 2026, la selección de los artistas propuestos es un reflejo claro del cambio de criterio de la entidad y su búsqueda de reconocer el talento de distintos géneros y trayectorias de más artistas.

Lista de nominados al Salón de la Fama 2026:

The Black Crowes

Jeff Buckley

Mariah Carey

Phil Collins

Melissa Etheridge

Lauryn Hill

Billy Idol

INXS

Iron Maiden

Joy Division/New Order

New Edition

Oasis

Pink

Sade

Shakira

Luther Vandross

Wu-Tang Clan

De los 17 nominados, 10 aparecen por primera vez en la lista, entre ellos Pink, Shakira y Melissa Etheridge. Para poder ser considerados en esta votación, los artistas deben contar con una trayectoria sólida y haber lanzado su primer sencillo o álbum en 2001 o años anteriores.

Los homenajeados del evento 2026 se definirán mediante votos emitidos por un grupo de más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical. La Clase de 2026 será revelada en abril, mientras que la ceremonia de incorporación se llevará a cabo en otoño.

Tras las últimas nominaciones realizadas hace unos pocos años, algunos artistas y fanáticos han hecho el comentario de mantener el Salón como algo netamente de rock y de no ser así cambiarle el nombre a la instrucción ya que no va acorde con los objetivos iniciales del proyecto.

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora