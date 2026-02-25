La canción de Metallica que muchos consideran “el himno del rock” en el mundo; dura 7 minutos

La banda de rock Metallica se caracteriza por ser una de las más populares en todo el mundo con sus canciones que han sonado en varios de los escenarios más importantes en todo el mundo. Por eso, tienen varias canciones que, con el paso de los años, se han convertido en los verdaderos himnos en esta industria musical.

Los artistas no solo se destacan por tener sonidos fuertes que logran conquistar a cientos de personas, sino que tienen unos riffs que para muchos son memorables. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuál es la canción de esta banda que, sin duda, se convirtió en uno de los himnos que, cuando sonaba, ayudaba a sus fans a identificar de inmediato a la agrupación.

¿Cuál es la canción de Metallica que se convirtió en el himno del rock?

Hace varios años, la agrupación estrenó su canción ‘Fade to black’, que hizo parte de su álbum ‘Ride the Lightning’ que se lanzó en 1984. Esta fue una canción que cambió por completo todo lo que venían escuchando los seguidores de la banda, rompió todos los esquemas y logró posicionarse en los primeros puestos de las más escuchadas en todo el mundo.

Según dio a conocer James Hetfield, esta canción nació después de que le robaran todo a Metallica tras un show en Boston. Para ellos, esto fue un momento en donde se sentían “vacíos”, así que el líder de la banda y Ulrich decidieron escribir esta letra en donde hablan sobre la depresión, la tristeza y el vacío de perder algo que es importante para las personas.

Tiene varios sonidos en donde se mezcla el rock fuerte de la banda con un sonido de guitarras acústicas que muestra algo un poco más melancólico. Para algunos, ahí está la diferencia entre esta canción y las otras de la banda, en donde la voz de James suena de una forma completamente diferente, en donde se muestra frágil, afectado por todo lo que está relatando.

Aunque durante su lanzamiento varias personas los criticaron porque se mostraba una nueva versión de ellos, un poco más sentimental, esto no fue un impedimento para que se convirtiera en todo un éxito y, hasta el día de hoy, una de las más escuchadas.