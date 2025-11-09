La hija de Chris Cornell conmueve al homenajear a Soundgarden en el Salón de la Fama

La emoción se apoderó del escenario cuando Toni Cornell, hija del legendario vocalista de Soundgarden, rindió tributo a su padre durante la ceremonia de inducción de la icónica banda de Seattle al Salón de la Fama del Rock and Roll.

En una noche cargada de nostalgia y homenajes, Toni interpretó junto a Nancy Wilson, guitarrista de Heart, una versión acústica del clásico de 1994 Fell On Black Days, tema que originalmente formó parte del álbum Superunknown.

“Es surrealista, y me siento muy honrada de estar aquí para hacer esto por mi padre”, expresó Toni tras finalizar su actuación. “Ojalá estuviera aquí para presenciar este tremendo honor. Sé lo orgulloso que estaría, pero él es la única razón por la que hago música, así que estar aquí y poder compartir mi voz gracias a él es increíble”, agregó.

Antes de la presentación, el actor Jim Carrey fue el encargado de introducir a los miembros de Soundgarden —Kim Thayil, Matt Cameron, Hiro Yamamoto y Ben Shepherd— al salón. Con su característico humor, recordó cómo el sonido de la banda reavivó su amor por el rock. “Cuando la escena musical de Seattle explotó, resucitó el rock and roll para mí. Cuando escuché a Soundgarden por primera vez, no solo me emocioné. Quería ponerme una camisa de franela y salir corriendo a la calle gritando: ‘¡Mi madre fumaba durante el embarazo!’”, bromeó el comediante.

Carrey también compartió un recuerdo personal con Chris Cornell, revelando que el músico le regaló una guitarra Fender Telecaster tras coincidir en Saturday Night Live. En tono más reflexivo, agregó: “Era como si nos hubiera dado acceso total a un sueño apocalíptico monumental que estaba teniendo. Tenía una presencia profundamente auténtica; cuando lo mirabas a los ojos, era como si la eternidad te devolviera la mirada”.

El homenaje continuó con la intervención de Lily Cornell, quien también recordó a su padre: “Me alegra muchísimo que haya podido hacer música con sus amigos. Al fin y al cabo, de eso se trata… Sé lo mucho que le aportó y lo que significa para quienes han escuchado esa música. Eso es lo que llevaré en mi corazón esta noche”.

La ceremonia culminó con una poderosa actuación en vivo de Soundgarden, acompañados por Taylor Momsen (The Pretty Reckless), Brandi Carlile, Jerry Cantrell (Alice in Chains) y Mike McCready (Pearl Jam). Juntos interpretaron Rusty Cage y Black Hole Sun, recordando la fuerza y la influencia del grunge que marcó a toda una generación.

Además, la banda confirmó que está trabajando en un álbum póstumo con las últimas grabaciones de Cornell. Según Matt Cameron, las voces del cantante fueron registradas entre 2015 y 2016. “Grabamos algunos ensayos. Pero las voces que estamos usando son de las demos que grabamos todos juntos. Así que estamos construyendo nuestras pistas a partir de esas partes vocales”, explicó.

“Sí, ha sido difícil grabar esa voz en solitario y que se oiga fuerte y claro. Pero creo que a los fans les gustará y será una forma muy bonita de cerrar el capítulo creativo de Soundgarden”, concluyó Cameron.