Así fue el Rock & Roll Hall of Fame 2025: una noche inolvidable en Los Ángeles

El Rock & Roll Hall of Fame vivió una edición más el pasado sábado 8 de noviembre de 2025, en el Peacock Theater de Los Ángeles. La gala reunió a una constelación de estrellas y generaciones enteras de músicos bajo un mismo techo, confirmando que el espíritu del rock y su capacidad para evolucionar sigue más vivo que nunca.

La velada ofreció un recorrido sonoro por cinco décadas de música, uniendo en un mismo escenario el grunge, el hip-hop, el pop de los ochenta y el rock clásico. Desde emotivos homenajes hasta colaboraciones inesperadas, la ceremonia fue una celebración de talento, historia y emoción.

Uno de los momentos más comentados fue el reencuentro de Outkast, presentados por Donald Glover. Aunque André 3000 no actuó, su presencia junto a Big Boi desató la nostalgia. Big Boi lideró un potente medley acompañado de Janelle Monáe, Doja Cat, JID y Killer Mike, demostrando que la influencia del dúo de Atlanta sigue intacta.

Otro instante cargado de simbolismo fue el homenaje a Soundgarden. Presentados por Jim Carrey, la emoción se apoderó del teatro cuando Toni Cornell, hija del fallecido Chris Cornell, interpretó ‘Fell On Black Days‘ junto a Nancy Wilson de Heart. El público respondió con una ovación que duró varios minutos. Durante su discurso, el bajista original Hiro Yamamoto conmovió al hablar sobre los campos de internamiento japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, dejando una de las reflexiones más profundas de la noche.

El toque pop lo puso Cyndi Lauper, presentada por Chappell Roan, quien volvió a llenar el escenario de color y rebeldía. Su interpretación de ‘True Colors’ y un medley junto a Avril Lavigne, Raye y Salt-N-Pepa fue un recordatorio de su mensaje eterno: autenticidad y libertad. “Las mujeres siempre hemos estado aquí, creando y luchando, y hoy celebramos eso juntas”, declaró la cantante.

El legado del rock clásico también brilló con Bad Company, introducidos por Mick Fleetwood, mientras Joe Perry, Nancy Wilson y Chris Robinson ofrecieron un potente homenaje a Paul Rodgers, ausente por motivos de salud. En paralelo, The White Stripes recibieron un tributo con interpretaciones de Twenty One Pilots (‘Seven Nation Army‘) y un acústico de Olivia Rodrigo y Feist con ‘We’re Gonna Be Friends‘, mientras Jack White ofrecía un discurso lleno de gratitud hacia su excompañera Meg White.

La gala también reservó un espacio para el recuerdo. Joe Cocker fue homenajeado con una conmovedora versión de ‘With a Little Help From My Friends’ a cargo de Bryan Adams, Cyndi Lauper, Tedeschi Trucks Band y Teddy Swims. Asimismo, Warren Zevon, presentado por David Letterman, recibió un tributo a manos de The Killers, quienes reinterpretaron varios de sus clásicos.

Además, se proyectaron videos en honor a figuras clave como Carol Kaye, Nicky Hopkins y Thom Bell, recordando su influencia en la historia del rock.

La ceremonia del Rock & Roll Hall of Fame 2025 fue, una vez más, una oda a la diversidad musical. Entre riffs, versos y emociones, el evento dejó claro que el rock no es un género: es una actitud que sigue inspirando a artistas de todas las generaciones.