Dave Grohl de ‘Foo Fighters’ reveló cuál es la banda de rock con la que nunca logró conectar

El rock tuvo una transformación total con el paso de los años, así que a lo largo del tiempo, se han visto nuevas bandas que se han posicionado en la industria, pero no gustan del todo. Así lo reveló Dave Grohl, el líder de Foo Fighters, que dio a conocer detalles sobre esa agrupación progresiva que no logra ser una de sus favoritas, pese a tener una propuesta totalmente diferente.

En varias oportunidades, el cantante mencionó que está abierto a escuchar diferentes propuestas que hagan que la industria del rock siga creciendo. Sin embargo, también admitió que en ocasiones no logra conectar del todo con algunos artistas, bandas, discos o canciones que no llegan a estar entre sus favoritas.

¿Cuál es la banda de rock con la que Dave Grohl de Foo Fighters no “conecta”?

El artista se ha destacado en todas las bandas de rock en las que participó en el pasado y en donde, sin duda, lo recuerdan con mucho cariño. Pese a eso, hace un tiempo tomó una fuerte distancia con Yes, uno de los mayores referentes del rock progresivo, que no le gusta del todo.

Dave Grohl aseguró que reconoce todo el talento de estos artistas, quienes se han convertido en uno de los grupos que han ayudado a que el género se posicione. Además, dice que las letras y sonidos son una propuesta diferente, que desafortunadamente no logra conectar de la mejor manera con el público.

De hecho, dice que en ocasiones, todo lo que hacen en el escenario hace que la banda se vaya por un estilo “demasiado hippie”, que para él no es lo indicado. Pese a que varios de sus compañeros le han mostrado estas canciones e incluso creció escuchando varios de estos éxitos, para él todo lo relacionado con ‘Yes’ está un poco fuera de su gusto.

“Taylor es un gran fan de Yes y nos ha mostrado muchos conciertos en video. Crecí escuchando sus éxitos en la radio y tengo mucho respeto por Bruford y el resto. Pero a veces el prog se me escapa”, mencionó el artista en medio de una entrevista hace un tiempo, a un medio internacional.