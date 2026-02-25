Anuncian nueva subasta con camionetas desde los 15 millones; así puede participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reveló en las últimas horas que ya tienen todo listo para la nueva subasta virtual en donde buscan vender varios automotores que están en remate. Hace unas semanas, hicieron la primera venta del año, en donde había todo tipo de camionetas a un bajo precio y ahora, se daría inicio a la segunda del 2026.

Según se puede ver en la página web de ‘El Martillo’, desde hoy 25 de febrero del 2026, las personas van a poder acceder a diferentes opciones para comprar su carro a menor precio. Pese a eso, deben tener en cuenta que muchos de estos son vehículos decomisados o declarados en abandono a favor de la nación.

¿Cómo acceder a las subastas de camionetas de la DIAN en ‘El Martillo’?

Según se dio a conocer en la página web de ‘El Martillo’ desde hoy y en los próximos días, se van a habilitar nuevos carros que las personas van a poder comprar sin problema. Además, se destacan varias camionetas desde los 15 millones de pesos, por las que ya puede ofertar.

Tenga en cuenta que no hay muchos detalles sobre cuál es el estado de cada uno de estos automotores, así que debe leer muy bien la descripción sobre el estado de cada vehículo que ofrece, si funciona o necesita mantenimiento, entre otros. Además, en algunos casos, las personas van a tener la oportunidad de ver el carro en uno de los lugares indicados por la entidad.

En la subasta de este 26 de febrero, hay una camioneta tipo campero, marca Toyota, que va desde los 15 millones de pesos. Así que las personas ya pueden hacer sus ofertas y el próximo 26 de febrero a las 10:30 a.m., se conocerá quién será el afortunado comprador.

También hay otra opción, una camioneta marca Dodge, que tiene un precio base de 38 millones de pesos. La oferta se puede hacer desde hoy 25 de febrero y la subasta final será el jueves 26 del mismo mes.

Recuerde que para poder participar, debe estar registrado en la página web de ‘El Martillo’, buscar en los próximos eventos y seleccionar la fecha en la que se da inicio a la subasta de cada vehículo. Puede dar clic en el botón ‘más información’ para conocer todos los detalles y hacer los respectivos pagos en caso de ser el ganador.