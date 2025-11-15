¡Escorpión inmortal! Higuita entra al Salón de la Fama y se suma a los únicos tres colombianos legendarios

El Salón de la Fama del Fútbol Internacional, ubicado en Pachuca, México, es uno de los museos más prestigiosos del deporte, reconocido por la FIFA y dedicado a honrar a las grandes leyendas del balompié mundial. Desde su creación en 2011, ha inmortalizado a figuras que marcaron una época, transformaron posiciones y dejaron una huella imborrable en el fútbol global.

Hasta ahora, solo 3 colombianos permanecen a tan importante Salón. Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, incluido en 2014; Miguel Calero, homenajeado en 2019; y un nuevo nombre que se suma a la historia, René ‘El Loco’ Higuita, exaltado en la decimotercera generación del Salón en 2025. Su ingreso refleja no solo su legado como guardameta, sino también su papel como figura revolucionaria en la portería.

René Higuita en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional:

Higuita, conocido por su estilo de juego arriesgado y su famosa atajada del escorpión, dejó una huella imborrable desde sus inicios en el fútbol profesional, en especial por su etapa en el Atlético Nacional, en dónde empezó a revolucionar la actuación del arquero. También, por su participación el la Selección Colombia donde se dio a conocer al mundo.

Su impacto en los clubes de España, México y en Colombia, lo posicionaron como uno de los referentes más grandes del arco y como el rol del arquero puede ser más dinámico y de protagonista.

Su legado innovador y su aporte a la evolución del fútbol, lo llevó a recibir uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: integrante oficial del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, sumándose al selecto grupo de colombianos.

Clubes a los que perteneció René Higuita:

Millonarios (Colombia) – 1985

– 1985 Atlético Nacional (Colombia) – 1986–1992

– 1986–1992 Real Valladolid (España) – 1992–1994

– 1992–1994 Atlético Nacional (Colombia) – 1994–1997 (segunda etapa)

– 1994–1997 (segunda etapa) Atlético Bucaramanga (Colombia) – 1997

– 1997 Veracruz (México) – 1997–1998

– 1997–1998 Atlético Nacional (Colombia) – 1999 (tercera etapa, breve)

– 1999 (tercera etapa, breve) Selección Colombia – 1987–1999

– 1987–1999 Independiente Medellín (Colombia) – 2000

– 2000 Aucas (Ecuador) – 2003–2004

– 2003–2004 Deportivo Pereira (Colombia) – 2004

– 2004 Junior de Barranquilla (Colombia) – 2005

– 2005 Águilas Doradas – antes Rionegro (Colombia) – 2007–2008 (cierre de carrera)

Escrito por: Stefania Torres