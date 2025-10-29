Esta es la duración promedio de las baterías de los carros eléctricos ¿Poco tiempo?

En los últimos años, los carros eléctricos se han convertido en una de las principales alternativas de movilidad en Colombia. Cada vez más conductores optan por estos vehículos debido a su bajo consumo de energía, su aporte a la reducción de emisiones contaminantes y el ahorro que representan frente al uso de la gasolina.

Modelos como el Renault Kwid E-Tech y el BYD Dolphin se encuentran entre los más vendidos del país, gracias a su eficiencia, diseño moderno y precios más competitivos frente a años anteriores.

Además de su contribución al medioambiente, los carros eléctricos ofrecen una experiencia de conducción más silenciosa, menor mantenimiento mecánico y un desempeño potente gracias a la respuesta inmediata de sus motores eléctricos.

¿Cuánto duran las baterías de los carros eléctricos?

Una de las preguntas más comunes entre quienes piensan en adquirir un carro eléctrico es la duración de su batería. En promedio, las baterías de estos vehículos pueden durar entre 8 y 10 años, dependiendo del uso, el tipo de conducción y las condiciones climáticas en las que se utilicen.

La vida útil también puede medirse en kilometraje: entre 150.000 y 300.000 kilómetros, según la tecnología y el fabricante. La mayoría de marcas ofrecen garantías que cubren este tiempo, y en algunos casos, incluso el reemplazo total en caso de fallas prematuras.

Las baterías suelen estar fabricadas con materiales como ion litio, una tecnología que ha demostrado ser eficiente y segura. Además, muchos vehículos cuentan con sistemas que permiten recuperar energía durante la frenada, lo que ayuda a extender la autonomía y conservar la batería por más tiempo.

Con un buen cuidado, evitando la exposición prolongada a temperaturas extremas y manteniendo los niveles de carga recomendados por el fabricante, una batería puede llegar a durar hasta 15 años. Esto equivale a recorrer más de 350.000 kilómetros, una cifra más que suficiente para la mayoría de conductores urbanos.