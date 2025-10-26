¡Ojo al dato! Estas son las marcas de carros que subirán de precio en Colombia

Cada vez son más los colombianos que compran carro. El mercado automotor sigue creciendo y muchos aprovechan las facilidades de pago o los planes de financiación para tener vehículo propio. De hecho, según la ANDI y Fenalco, en septiembre las ventas de carros nuevos aumentaron más del 45 % frente al mismo mes del año pasado.

Pero esta buena racha podría cambiar. Desde el 13 de octubre comenzó a aplicarse un nuevo impuesto del 16,1 % para los carros que se ensamblan o importan desde Brasil. Esto se debe a que Colombia decidió salirse del Acuerdo Económico Automotor (AC72), que hasta septiembre permitía traer hasta 50.000 vehículos por año sin pagar aranceles.

Con la salida de este acuerdo, los vehículos provenientes de Brasil ahora deben pagar ese impuesto adicional, lo que hará que varios modelos sean más caros. En algunos casos, los impuestos podrían llegar hasta el 35 %.

El gremio de los concesionarios, representado por ANDEMOS, expresó su preocupación por esta medida, ya que podría afectar las ventas. Brasil ha sido un socio clave para Colombia en el sector automotor. De hecho, el año pasado, el 20 % de los carros importados al país vinieron de allí.

Marcas de carros que subirán de precio

Las marcas más afectadas por este nuevo impuesto son Renault, Toyota, Volkswagen, Chevrolet, Fiat y Hyundai, ya que varios de sus modelos se fabrican o ensamblan en Brasil.

Algunos de los carros que subirán de precio son:

Renault Oroch y Renault Kardian

Volkswagen T-Cross, Nivus y Virtus

Chevrolet Onix y Tracker

Toyota Corolla Cross, Fortuner (SW4) y Yaris Cross

Fiat Pulse

Hyundai HB20, HB20S y Creta

El Toyota Corolla Cross, que es el carro más vendido en Colombia, también se verá afectado por este cambio.

En resumen, aunque el mercado de carros sigue creciendo en el país, este nuevo impuesto podría hacer que varios modelos suban de precio y que algunos compradores decidan esperar antes de hacer su próxima compra.