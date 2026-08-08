¿Cómo saber si un billete de $50.000 es falso? Truco fácil usando únicamente su celular

Los comerciantes deben tener sumo cuidado todos los días en sus negocios con el dinero que ingresa, esto teniendo en cuenta que en ocasiones, cuando se trata de efectivo, pueden hacer algunos ingresos de billetes falsos. Por eso, en esta oportunidad le enseñamos todo lo que sabe para poder identificar el dinero falso usando únicamente su celular.

En las tiendas de aplicaciones hay cientos de opciones que usted podría usar para poder conocer cuándo un billete es falso o no. Sin embargo, en ocasiones, estas se quedan cortas en el momento que se deba hacer un reconocimiento real.

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¿Cómo identificar un billete de $50.000 falso con su celular?

Hay diferentes métodos para poder identificar el dinero falso; uno de ellos es sin aplicaciones, por medio de la cámara de su celular, y otro es con algunos aplicativos que le podrán ayudar. Le explicamos cómo funciona cada uno.

Para usar su cámara cuando tenga dudas sobre si el billete es real o falso, solo debe activar el zoom y empezar a mirar los detalles, las líneas, los hologramas, símbolos, bordes, letras. En caso de que este hubiera sido modificado, todo esto se va a ver borroso, pero si es real, lo podrá seguir viendo completamente nítido sin ningún problema.

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Puede hacer uso de la Cash Reader, una aplicación que se usa en varios países y en donde, con solo usar la cámara de su celular para enfocar el billete, esta le dirá si se trata de algo falsificado o, por el contrario, es real. Está disponible GRATIS y no necesita tener una conexión a internet, así que puede usarla fácilmente en cualquier caso.

También, las personas pueden seguir usando el método tradicional, en donde lo levantan, lo revisan y verifican la textura del papel, los hologramas y símbolos con el fin de identificar si este es real o falso.