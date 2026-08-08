Hora y dónde ver en VIVO Santa Fe vs. Boyacá Chico HOY por la Liga BetPlay 2026-2

Hace unas semanas se dio inicio a la Liga BetPlay Dimayor 2026-2 y en esta oportunidad los equipos están listos para poder seguir sumando tres puntos, para así acercarse cada vez más a la cima. Este sábado ocho de agosto el turno es para Santa Fe y Boyacá Chico, dos equipos que no la han pasado nada bien, pues los resultados no se les han dado.

Boyacá Chico viene de perder un partido histórico contra el América de Cali, en donde los golearon al marcar siete goles. Sin duda, esto fue un motivo para que se desmotivara el equipo, que no quiere descender y está buscando la forma de poder sumar para seguir en el torneo, así que ahora tendrá que ganar en Bogotá.

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El caso de Santa Fe es diferente, teniendo en cuenta que están jugando tres torneos en simultáneo: la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana. Así que tiene que alternar el equipo para no vivir un desgaste y que esto pueda afectar el rendimiento del equipo, que quiere avanzar en los tres campeonatos, pues uno es internacional y los otros son locales, así que tienen mucha importancia para los cardenales.

Hora y dónde ver en VIVO Santa Fe vs. Boyacá Chico HOY sábado en la Liga BetPlay 2026-2

Según se dio a conocer en la programación oficial de la Dimayor, el encuentro deportivo entre Santa Fe y Boyacá Chico está programado para este sábado ocho de agosto del 2026 a las 2:00 p.m. en el Estadio El Campín de Bogotá. Así que los leones están listos para recibir al cuadro de Boyacá, que viene con todas las ganas de poder ganar y pasar su mala racha.

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El partido entre Santa Fe y Boyacá Chicó va a tener transmisión en VIVO HOY sábado ocho de agosto por medio de los canales de WinSports y WinSports Premium por suscripción paga. El gran previo dará inicio a la 1:00 p.m. y después podrá disfrutar de todo el encuentro deportivo en donde los dos equipos se quieren quedar con los puntos.