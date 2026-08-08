Falleció Jorge Messi, padre de Leo Messi, el ‘crack de Argentina’; esto se sabe de su muerte

La industria deportiva está de luto y es que en la mañana de este sábado ocho de agosto se dio a conocer que Jorge Messi, el padre de uno de los mayores ídolos de Argentina, había fallecido a los 68 años. Así lo revelaron medios de comunicación argentinos, quienes confesaron que, aunque la enfermedad del hombre se estaba manejando bajo acuerdo de confidencialidad, finalmente se dio a conocer su deceso a los 68 años.

Es importante recordar que hace unas semanas, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, se había dado a conocer que el padre del futbolista argentino estaba muy enfermo y hospitalizado. Sin embargo, en su momento no se dieron muchos detalles sobre el tema y Messi siguió jugando el torneo con completa normalidad.

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¿De qué murió Jorge Messi, el padre de Leo Messi?

Según revelan fuentes internacionales, el padre de Leo Messi falleció en la noche del pasado siete de agosto en un hospital de la ciudad de Rosario, Argentina, donde vive la familia del jugador desde hace varios años. El hombre venía luchando contra una grave enfermedad desde hace varias semanas; incluso ese fue el principal motivo por el que no logró estar en la Copa del Mundo acompañando a su hijo.

Durante una entrevista a Leo Messi en el primer partido en la Copa Mundial de la FIFA, el jugador reveló que estaba pasando por momentos muy complejos, pero no tenían nada que ver con el fútbol, sino con su vida personal.

Sin embargo, esto no tenía nada que ver con lo deportivo, sino con otras complicaciones personales, estas relacionadas con la salud de su padre.

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Los dos siempre fueron muy unidos; Jorge Messi fue el representante de Leo durante muchos años, lo acompañó en sus primeros equipos, cuando el ‘crack’ argentino hasta ahora se estaba enamorando de este deporte. Manejo toda la carrera, los tratamientos médicos a los que se tuvo que someter y gran parte del proceso para que Leo Messi lograra llegar al FC Barcelona, convirtiéndose allí en uno de los ídolos.

Por ahora, no hay mayores detalles sobre lo que pasó con Jorge Messi; ni el jugador, ni mucho menos sus familiares han dado a conocer detalles sobre todo lo que pudo haber pasado con el padre del futbolista. Se espera que en las próximas horas se revele nueva información al respecto y se conozca el primer comunicado del jugador del Inter de Miami.