Este será el resultado entre Colombia y RD Congo, según casas de apuestas: ¿6 puntos para la ‘tricolor’?

La Selección Colombia se prepara para un partido clave en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a República Democrática del Congo. Luego de vencer en su primer partido, por 3-1 frente a Uzbekistán.

Los africanos llegan a este encuentro con gran ambición, sobre todo luego de haber sacado un empate de oro frente a Portugal en la fecha 1.

Sin lugar a dudas, ante este contexto, el partido será parejo. Por ello, si está ansioso por conocer el resultado, aquí les contamos cual sería el desenlace del partido, según las casas de apuestas.

¿Colombia logrará vencer a RD Congo?

El partido entre Colombia y RD Congo es, sin dudas, uno de los más importantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para la ‘tricolor’. Luego de vencer a Uzbekistán en su primera fecha, los ‘cafeteros’ deberán buscar imponerse en este encuentro.

Una victoria para la ‘tricolor’ puede ser clave, ya que el equipo colombiano podrá asegurar su pase a los dieciseisavos de final, y acercarse a confirmar la primera plaza.

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Aun así, RD Congo no la pondrá sencilla. Los africanos lograron un empate inesperado, y espera poder conseguir una victoria que mejore su panorama.

Antes de este encuentro, la tabla de posiciones de este grupo marcha de la siguiente manera:

1- Colombia – 3 puntos

2- Portugal – 1 punto

3- República Democrática del Congo – 1 punto

4- Uzbekistán – 0 puntos

Frente a esto, las casas de apuestas dan a Colombia como favorita a conseguir los 3 puntos en este partido, y así asegurar su boleto a los dieciseisavos de final.

De acuerdo con WPlay, el resultado más probable para este encuentro es 1-0 a favor de Colombia.

Este cotejo está pautado para llevarse a cabo este 23 de junio, y su gran inicio será a las 9:00 p.m. de Colombia, con transmisión de Gol Caracol, Canal RCN, DSports, Disney+ y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.

¿Cuándo finaliza la fase de grupos?

Una vez que este encuentro finalice, a Colombia solo le restará medirse a Portugal. La ‘tricolor’ disputará este partido el próximo 27 de junio, a las 6:30 p.m.

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Luego de esto se dará el inicio a la fase de eliminatoria, con los dieciseisavos de final de este emocionante torneo de fútbol.