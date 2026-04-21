Este es el tiempo que Radamel Falcao estará fuera de las canchas: ¿Deberá operarse?

Radamel Falcao ha sido uno de los grandes protagonistas de las últimas horas en el Fútbol Profesional Colombiano. El ‘Tigre’ disputó parte del partido entre Millonarios y América de Cali, donde el ‘embajador’ sufrió una dura derrota.

Los dirigidos por Fabián Bustos comprometieron sus aspiraciones en la Liga BetPlay 2026-I con la derrota sufrida en este partido. Sin embargo, esa no fue la única preocupación, ya que también tuvo la perdida de Falcao.

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El ariete tuvo que salir de la cancha por una fuerte lesión sufrida en su rostro, por la que estará fuera de los campos por un tiempo, y aquí les contamos de cuanto sería su ausencia.

¿Cuánto tiempo estará fuera Falcao?

La participación de Radamel Falcao en el partido entre Millonarios y América de Cali acabó de mala manera para el delantero. Luego de un choque con Dany Rasero, Falcao acabó en el suelo con claras muestras de dolor.

Un fuerte golpe lo obligó a tener que abandonar la cancha, para realizarse estudios que demostraran algún daño por el choque sufrido.

Finalmente después de algunos rumores, Millonarios confirmó las sospechas el pasado 20 de abril. A través de un comunicado oficial el equipo capitalino aseguró que Falcao sufrió una fractura en el arco cigomático.

Esto preocupó a todos los fanáticos, sobre todo por la ausencia de Rodrigo Contreras en su próximo partido de Liga BetPlay.

Durante este 21 de abril se han revelado más detalles sobre esta afectación. El VBAR Caracol y el propio club confirmaron a través de sus redes sociales que a pesar de su lesión, Falcao no se someterá a cirugía.

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El ‘Tigre’ atravesará un proceso de recuperación que lo mantendrá 1 mes alejado de los terrenos de juego con Millonarios.

¿Cuándo volvería a jugar?

Claramente al tratarse de una ausencia de largo plazo, Falcao se perderá varios partidos claves con la camiseta de Millonarios. El equipo de la capital no contará con el ‘Tigre’ ni en la recta final del todos contra todos, ni en un posible inicio de cuadrangulares.

Radamel estaría de regreso para la parte final de la Copa Sudamericana, cuando Millonarios se mida a Sao Paulo en condición de visitante, y a O’Higgins como local en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la fecha 6.

Aun así, Millonarios no se atrevió a dar fecha exacta para su regreso, por lo que habrá que estar atentos a su evolución.