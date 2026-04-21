La preocupación se apoderó del fútbol colombiano tras el impacto que sufrió Radamel Falcao García en el reciente duelo entre Millonarios FC y América de Cali. El delantero tuvo que abandonar el terreno de juego luego de recibir un fuerte golpe en la cara durante una jugada aérea, situación que encendió las alertas médicas de inmediato.

El club confirmó horas más tarde que el atacante presenta una fractura en el arco cigomático, una estructura clave del rostro que puede condicionar su regreso a las canchas. Los especialistas iniciaron el seguimiento clínico mientras esperan la evolución de la inflamación para definir el tratamiento más adecuado.

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¿Qué es el arco cigomático?

El arco cigomático, conocido comúnmente como el pómulo, cumple un rol fundamental tanto en la estética como en la funcionalidad facial. Esta estructura conecta diferentes huesos del cráneo y la cara, y sirve como soporte para músculos esenciales en la masticación, como el masetero. Además, contribuye a la estabilidad del rostro y se relaciona directamente con la órbita ocular y la mandíbula, lo que explica su importancia en lesiones de este tipo.

Investigaciones en morfología craneofacial han evidenciado que esta zona actúa como una especie de “puente” que distribuye la fuerza de los impactos en la cara. Esta característica la convierte en un punto vulnerable en deportes de contacto como el fútbol, donde los choques aéreos resultan frecuentes.

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¿Cuánto tiempo estaría Falcao fuera de las canchas?

Las fracturas del arco cigomático suelen originarse por golpes directos, como el que sufrió el delantero colombiano. Entre los síntomas más comunes aparecen dolor intenso, inflamación, dificultad para abrir la boca e incluso alteraciones visuales si el trauma compromete estructuras cercanas. Para confirmar el diagnóstico, los médicos recurren a estudios de imagen como radiografías o tomografías, herramientas clave en la evaluación de traumatismos faciales.

El tratamiento depende directamente de la gravedad de la lesión. Cuando no existe desplazamiento del hueso ni afectaciones funcionales, los especialistas optan por un manejo conservador basado en reposo, control del dolor y vigilancia médica. En contraste, si se presenta hundimiento del pómulo, problemas al masticar o compromiso ocular, los cirujanos pueden intervenir para recolocar y fijar la estructura ósea, evitando secuelas a largo plazo.

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En el caso de Falcao, el cuerpo médico analiza su evolución día a día. La decisión final se tomará tras superar la fase inicial de inflamación, un proceso clave para determinar si el delantero requerirá cirugía o podrá continuar con un tratamiento menos invasivo.