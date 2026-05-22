¿De qué equipo es hincha James Rodríguez en Colombia? Pocos fanáticos se esperaban la revelación

James Rodríguez es uno de los grandes protagonistas del fútbol en Colombia durante esta semana. La estrella de la ‘tricolor’ se prepara para el Mundial de 2026, pero, a su vez, se lanzó un documental sobre su carrera.

Netflix lanzó una producción con la que cuenta varios pormenores de la histórica carrera de James Rodríguez, incluido su paso por varios clubes que gran calidad.

De hecho, en esta producción también se revelaron algunos detalles de la vida privada de James Rodríguez, incluido el equipo dle cual es hincha en Colombia.

¿De qué equipo es hincha James Rodríguez en Colombia?

James Rodríguez ha tenido varios contactos con el fútbol de Colombia en su carrera. El comienzo de la trayectoria de esta estrella fue en el Envigado, donde brilló hasta dar el gran paso hacia Argentina.

Aunque no ha vuelto a jugar en la liga local, James estaría al tanto de la actualidad de varios de sus equipos, y de hecho, tiene su favorito.

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Este es, nada más y nada menos que, el Deportes Tolima. Aunque el nacimiento de James fue en Cúcuta, Norte de Santander, desde muy pequeño viajó a Ibagué, donde pasó su infancia, y empezó a encariñarse por el ‘vinotinto y oro’.

Varios fanáticos se vieron sorprendidos por esta revelación. Sin embargo, James ha publicado fotografías con la camiseta de este club, por lo que algunos ya sabían su gusto por este club.

Hay un secreto

Aunque esta revelación encantó a todos, el propio James confirmó que es partidario de otro club, aunque este es un secreto:

“Como muchos saben, soy hincha del Tolima, pero hay otro equipo que si me gusta mucho, que no puedo decir cuál es” dijo el astro.

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Claramente esto generó gran expectativa y especulación por parte de los fanáticos del balompié en Colombia. Sin embargo, no hay mayores pistas respecto a cual es el club por el que hincha Rodríguez.

JAMES Y EL EQUIPO DE SUS AMORES EN COLOMBIA



El talentoso jugador colombiano confesó su inclinación por el Deportes Tolima aunque dejó en el aire su apoyo por otro club.



¿Cuál creen es que el otro equipo del FPC que le gusta al cucuteño? Los leemos… pic.twitter.com/sQHEwOOehl — Gol Caracol (@GolCaracol) May 22, 2026

Cabe recordar que en los recientes periodos de fichajes, Rodríguez ha recibido acercamientos por parte de varios clubes, como es el caso de Millonarios o Junior de Barranquilla.

Sin embargo, estas negociaciones no han tenido éxito, por lo que la última participación de Rodríguez en la Liga BetPlay data del año 2008, cuando brilló con Envigado.