Top 5: Las mejores películas de terror que fueron basadas en casos de la vida real

Halloween, trae consigo momentos diferentes para compartir en familia, con amigos o incluso para disfrutar de maratones de películas que en estas fechas toman fuerza y cobran sentido.

Existen varias historias que han sido inspiración para diferentes cineastas que han llevado lo escalofriante de la vida real a la pantalla grande. En este caso, en conmemoración al mes del horror, le compartimos las mejores películas de terror basadas en hechos de la vida real, que tal vez no conocía, para que quede con los pelos de punta.

Le puede interesar: Top 3 mejores películas de terror gótico imperdibles para maratonear

Top 5 películas de terror basadas en la vida real:

The Rite – HBO+, Prime Video, Apple TV

Esta película aborda el terror religioso. Está inspirada en la historia del sacerdote estadounidense, Gary Thomas, un clérigo – Persona que ha recibido órdenes sagradas y ejerce funciones espirituales en la religión católica -. Fue entrenado en el Vaticano para realizar exorcismos reales y mientras ejerció, presenció rituales realizados por la iglesia Católica.

La posesión de Verónica – Netflix

Este filme está inspirado en el Caso Vallecas – primer caso policial en España en registrar fenómenos paranormales-. Estefanía Gutiérrez Lázaro, falleció tras sufrir convulsiones y episodios paranormales luego de jugar la ouija en su colegio. Después de su muerte, se dejó por escrito que todo fue causa de fenómenos “inexplicables”.

Los extraños – HBO +, Prime Video

La historia surgió de una experiencia personal del guionista y director Bryan Bertino: cuando era niño, unos desconocidos tocaron la puerta de su casa preguntando por personas que no vivían allí. Más tarde, descubrió que las viviendas donde nadie respondía eran las que los ladrones elegían para robar.

También, se inspiró en los asesinatos de la familia Manson, específicamente en el caso de Sharon Tate en 1969.

Terror en Amityville – Prime Video, Apple Tv

Esta película está basada en los testimonios de George y Kathy Lutz, quienes afirmaron haber sufrido de eventos paranormales tras mudarse a la casa de Ronald DeFeo Jr. quien asesinó a sus padres y hermanos en 1974. Su historia se materializó en un libro que, más tarde se convirtió en película.

El exorcista – HBO+, Prime Video, Apple TV

Esta película se inspira en el caso de Roland Doe, un adolescente de Maryland, EE. UU., a quien la Iglesia sometió a un exorcismo documentado en 1949. Los sacerdotes registraron objetos que se movían solos, voces y marcas en el cuerpo de Doe.

Escrito por: Stefania Torres